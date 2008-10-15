Николаю Баскову подсунули не ту фонограмму

Николай около получаса пытался добиться справедливости и требовал вынести новую фонограмму (кстати, все телевизионные съемки страны проходят под фонограмму - таковы технические требования каналов). Профессионального рвения лучшего голоса России так и не оценили. Скандал После нескольких пропущенных съемок Николай Басков наконец-то занял свое место за судейским столиком проекта «Звездный лед». С этим артистом съемки всегда проходят... как-то веселей. Даже после 12-часового рабочего дня Басков не устает балагурить. А тут еще приближающийся день рождения! Морально к празднику певец уже был готов, поэтому настроение певцу испортить было не так-то просто. Организаторам шоу на «России» удалось. Николай встал с места жюри, чтобы исполнить свою «Шарманку». Именно под эту лирическую мелодию танцевала пара Александра Песков и Юлия Обертас. Однако съемки танца пришлось отложить. Услышав первые аккорды фонограммы, Николай перестал петь, пишет Life.ru. - Это не та фонограмма! - развел руками артист. - Это фонограмма семилетней давности. В ней уже давно все поменяли. В зале воцарилась тишина, которую прервал веселый голос комментатора шоу Дмитрия Губерниева. Ему, кажется, все нипочем. - Коль, интернетчики только эту нашли! - А потому, что нечего скачивать мелодии на бесплатных порталах! - настроение Баскова явно было близко к нулю. Коля попытался дозваться своего помощника Игоря Батурова, который как сквозь землю провалился в громадном павильоне. - У нас на самом деле танец под эту поставлен, - попыталась выкрутиться из неловкой ситуации режиссер. - Что нам делать сейчас? Новую искать? - Да! Поставьте мне новую, - терпение артиста лопнуло, и он перешел на крик. - Не волнуйтесь, они смогут под нее танцевать. Она почти такая же. Просто мы не можем эту использовать! Слушайте, давайте носить то, что шили сто лет назад! Батуров Все это время зрители, судьи, участники находились в ожидании... Игоря Батурова. Это имя все, кто присутствовал в съемочном павильоне, запомнят надолго. Его ждали как чуда. Ведь именно Игорь должен был принести столь желанную фонограмму. - Где Игорь Батуров? - в десятый раз повторил Басков. - Чувствуем мы, на грани увольнения Батуров, - Губерниев не изменял себе. - Батуров, считайте, уже в реанимации! - Басков уже не знал, кого винить в этой нелепости. - Если бы вы получали столько, сколько Батуров, вы бы стояли около меня 24 часа в сутки! - Добрый вечер, в эфире я, Николай Басков и программа «Позвоните Батурову», - попытался шуткой спасти Батурова комментатор. Жюри Жюри под чутким руководством ведущего проекта Максима Галкина пыталось развлекаться оставшимися после перерыва бутербродами. Однако самые нетерпеливые все-таки выразили недовольство задержкой. - Коля, ты спой под то, что есть. Ты такой профессионал, а! - попытался умаслить разбушевавшегося Баскова Николай Цискаридзе. - Плюнь, мы все хотим продолжения шоу! Так хорошо катаются фигуристы! - Я не могу! Я вырос за последние пять лет! - отступать Коля не собирался. - Не, ну это непрофессионально просто. Чудо все-таки произошло. После звонка Баскова, наверняка «невежливости», пресловутому Батурову зазвучала нужная «Шарманка». Зал вздохнул с облегчением.