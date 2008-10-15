Подгулявшая Горбачёва устроила стриптиз (ФОТО)

В четвертом туре на дуэли едва не оказалась пара солистки группы «Арктика» Оли Горбачевой. Медленный фокстрот Оля и Саша исполнили под песню Ирины Билык «Снег». А в финале номера пошел настоящий снег. Тем не менее, этот нежный танец судьи оценили очень строго. Но даже видавшие виды члены жюри удивились, когда на втором танце пары Горбачева-Гладун к ним вышел Дед Мороз и начал раздавать подарки. Когда началась «новогодняя» самба Деда Мороза-Горбачевой и подгулявшей Снегурочки-Гладуна, жюри казалось, что сюрпризы окончены. Но на самом интересном месте музыка прервалась и Оля исполнила стриптиз, превратившись в Снегурочку. Горбачёва осталась в коротком и эротичном костюме с нарисованной татуировкой «Виктюк» на спине. Учитывая, что номер был перенасыщен элементами самбы и очень рискованными поддержками, которые отваживаются делать не все танцоры, а только артисты цирка, пара получила за танец три «десятки». При этом жюри, смущаясь, замечали, что ставят такую высокую оценку не благодаря подаркам от Деда Мороза. Хотя пара Горбачева-Гладун по итогам выступления оказалась на третьем месте, они набрали одинаковое количество баллов с Олегом Лисогором. Только решение жюри спасло Олю и Сашу как более эмоциональную и танцующую пару от участия в дуэли. «Дуэль – это, безусловно, не смертельно, и мы бы с удовольствием сразились с парой Олега Лисогора или Дяди Жоры. В этих двух парах, а также в нашей, действительно танцуют непрофессионалы. А вот выходить на дуэль с парой Кати Кузнецовой или Алены Винницкой для нас более опасно. Партнер Кати учится на четвертом курсе хореографического, а партнер Алены руководит ансамблем народного танца и сам много лет танцует. Даже если мы с Сашей будем тренироваться днем и ночью, то за такой короткий срок навряд ли приблизимся к их мастерству. Но я верю в то, что скорее победят эмоции, нежели техника», – говорит Оля Горбачева.