Как Гурченко плясала лезгинку (Эксклюзивные ФОТО)

Празднование прошло как всегда эпатажно, в свойственной только для «FRESH ART» своеобразной форме: свечи, море цветов и, конечно же, море подарков. Но главный подарок был преподнесен гостям торжества самим именинником Давидом и участниками трио Аликом и Асланом. Первыми на сцену вышли сами «FRESH ART», чтобы исполнить свои композиции…. Затем трио представило публике новую «звезду» нашего шоу-бизнеса – певицу Юлию Образцову, день рождение которой, кстати, совпало с Днем рождения Давида. Поздравить и подарить свою песню на сцену вышла супруга Алика - Лиза Шарикова. Песню на грузинском акапелльно и специально для Давида исполнила сама Людмила Гурченко. Она даже станцевала лезгинку. Одно из самых ярких и необычных поздравлений было преподнесено Анатолием Евдокимовым и его «дивас»-шоу: публика ликовала, когда на сцене благодаря перевоплощениям появлялась то Кайли Миноуг, то Тина Тернер, то «Армия Любовников» и все солистки «Мулен Ружа». Именинник был в восторге, принимая поздравления до самого утра. «Я хочу всем сказать огромное спасибо, что пришли поздравить меня с Днем рождения! Это просто потрясающе, когда в такой день вокруг тебя только самые родные и близкие люди, кто искренне желает тебе счастья, здоровья и любви», - говорит именинник. Давида также пришли поздравить Николай Басков, Борис Моисеев, Лада Дэнс, Виктория Боня, певица Туана, Александр Панайотов, певец Ираклий, Ксения Мерц, Митя Фомин, Изольда (экс-солистка группы «Лицей»), певица Электра и многие другие.