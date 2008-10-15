Почему Ксению Собчак раздражает Тина Канделаки?

15 октября 2008, 17:11

По части того, как сделать «пиар» практически из ничего, Тина Канделаки ас из асов.

А чтобы обернуть даже самую нелицеприятную историю себе на пользу, нужно иметь определенный талант, чего у Тины тоже не отнять. Причем, в умении рекламировать себя в профиль и анфас Канделаки уже на много очков опередила светскую львицу Ксению Собчак. До недавнего времени все лавры «пиара» доставались исключительно «блондинке в шоколаде», а теперь Ксюша вынуждена делить пьедестал почета с напористой девушкой, вдающейся во все детали собственного имиджа. И видно, это светско-таблоидное соперничество стало не по душе Собчак. Пока Тина работала на малых скоростях, Ксения на правах хозяйки бала всячески привечала бойкую красотку, мило шутила и общалась с ней. Но лишь только рейтинг Канделаки начал зашкаливать, Собчак тут же дала понять, кто здесь главный. Своевременно ли? – вот, в чем вопрос. Окончательно «дожала» Ксюшу пресловутая история с их поцелуем. На одной из светских церемоний Канделаки проявила инициативу и воспроизвела с Собчак страстный поцелуй а-ля Мадонна и Бритни Спирс. Выходка Тины смаковалась прессой неприлично долго. В конце концов, измученная вопросами Собчак не выдержала и довольно резко высказалась в адрес своей коллеги. В словах Собчак «это всего лишь Тина Канделаки! Мой молодой человек все правильно понял и не ревновал!» скрыт большой спектр эмоций. В том числе, намек на то, что с ней, Ксенией Собчак, Тине не сравниться никогда при всем желании. И что характерно, на эту реплику блондинки Канделаки до сих пор никак не прореагировала. Как говорится, делайте выводы. Как утверждают осведомленные источники, Ксению также раздражает тот факт, что почти любой скандал идет на пользу репутации Тины и увеличивает благосостояние телеведущей, чего, увы, не скажешь о Ксении. Даже достопамятная история с бизнесменом Керимовым принесла семье Канделаки большую пользу. Тина не только не поссорилась с мужем, как ожидали многие, но, наоборот, его бизнес пошел в гору. Ради любимой жены Андрей открыл SPA-салон и купил 7-комнатную квартиру в элитном доме. На фоне такой деловой и личной идиллии у Тины ситуация Ксении Собчак выглядит, конечно, незавидно. Наметилась определенная тенденция даже в освещении ее персоны. Если раньше Собчак повально культивировали как модного кумира золотой, серебряной и прочей молодежи, то в последнее время ее в основном критикуют. Причем, по совершенно разным поводам и на разных уровнях. Как шутят светские завсегдатаи, «вечная невеста изо всех сил пытается удержать трон». И это очень похоже на правду, потому как ничто не меняет так часто своих героев, как светская жизнь. И уж кому, как не Ксении, знать об этом!

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