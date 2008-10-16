Тина Кароль показала животик (ФОТО)

Известно, что Тина Кароль всегда избегала любых спекуляций на теме ее личной жизни, поэтому последнее время появлялась на публике и на концертах лишь в платьях свободного кроя, полностью скрывавшие фигуру и округлившийся животик. Возможно, именно поэтому переговоры о фотосъемке беременной певицы с ее менеджментом велись практически три месяца. Съемки проходили в атмосфере строжайшей секретности, а все ее участники – от фотографа до визажиста – подписали договор, согласно с которым разглашать какие-либо подробности фотосессии до ее опубликования в журнале они не имеют права. Съемка длилась шесть часов, а сама фотосессия получила название «В ожидании чуда» В интервью журналу Viva! певица откровенно призналась, что пол ребенка заранее решила не узнавать. На вопрос о том, неужели ей не было любопытно, Кароль ответила: «Конечно, было любопытно. Но с самого начала мы договорились с доктором, что он не будет нам сообщать пол ребенка. Конечно, пару раз я не сдержалась, любопытство меня съедало. Но доктор уговора не нарушил, что к лучшему, ведь мы с Женей ждем не мальчика или девочку, а ждем наше чудо – нашего ребенка» Также певица призналось, что у нее есть уже несколько вариантов имен, как мужских, так и женских, но называть их не стала. На вопрос о том, сильно ли она изменилась за последнее время, певица ответила: «Не могу сказать, что у меня кардинально изменилось мироощущение или характер, но, безусловно, прошла некая переоценка ценностей. Особенно сейчас, когда я чувствую, что скоро стану мамой, у меня все больше развивается инстинкт самосохранения и приходит ни с чем не сравнимое чувство материнства» По поводу слабостей, которые присуще всем беременным женщинам, будто капризы, раздражительность, пристрастие к определенным продуктам, Тина призналась: «Я бы не сказала, что вышесказанное проявляются у меня в какой-то категоричной форме, но сказать, что ничего такого нет, и меня это абсолютно не касается, было бы не правдой. Безусловно, я бываю капризной и сентиментальной, могу расплакаться почти без повода. Но в тоже время, каких-то особых требований, мол, хочу чего-нибудь в два часа ночи, себя не позволяю. Что касается продуктов, конечно, появились особые пристрастия: полюбился творог и все что из него делают – запeканки, сырники, творожные торты. Также стала не равнодушна к грецким орехам, яблокам, томатному соку. А вот от кофе и соленной, острой еды воздерживаюсь» Также певица рассказала в Viva!, что ее супруг не будет присутствовать при родах, как это сейчас модно, а роды будут проходить в одной из украинских клиник: «Поэтому поводу у меня своя принципиальная позиция: я доверяю нашим докторам и нашей медицине, и не поддерживаю мнение, что только за рубежом более квалифицированные специалисты» Не смотря на то, что певица выступала в плоть до начала октября, а на седьмом месяце даже дала сольный концерт в столице, в декрет Кароль так и не ушла. Сейчас она продолжает работу на студии над новым альбомом, и репетирует новогоднюю сольную программу с музыкантами, так как уже в декабре планирует вернуться на сцену. «Работаю и сейчас, потому как ненавижу раскисать и жалеть себя», - говорит певица. Более подробную информацию можно найти в свежем номере журнала VIVA!