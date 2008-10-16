Тина Кароль показала животик (ФОТО)

16 октября украинский журнал VIVA! опубликовал эксклюзивную фотосессию Тины Кароль, которая находится на восьмом месяце беременности.
Известно, что Тина Кароль всегда избегала любых спекуляций на теме ее личной жизни, поэтому последнее время появлялась на публике и на концертах лишь в платьях свободного кроя, полностью скрывавшие фигуру и округлившийся животик. Возможно, именно поэтому переговоры о фотосъемке беременной певицы с ее менеджментом велись практически три месяца. Съемки проходили в атмосфере строжайшей секретности, а все ее участники – от фотографа до визажиста – подписали договор, согласно с которым разглашать какие-либо подробности фотосессии до ее опубликования в журнале они не имеют права. Съемка длилась шесть часов, а сама фотосессия получила название «В ожидании чуда» В интервью журналу Viva! певица откровенно призналась, что пол ребенка заранее решила не узнавать. На вопрос о том, неужели ей не было любопытно, Кароль ответила: «Конечно, было любопытно. Но с самого начала мы договорились с доктором, что он не будет нам сообщать пол ребенка. Конечно, пару раз я не сдержалась, любопытство меня съедало. Но доктор уговора не нарушил, что к лучшему, ведь мы с Женей ждем не мальчика или девочку, а ждем наше чудо – нашего ребенка» Также певица призналось, что у нее есть уже несколько вариантов имен, как мужских, так и женских, но называть их не стала. На вопрос о том, сильно ли она изменилась за последнее время, певица ответила: «Не могу сказать, что у меня кардинально изменилось мироощущение или характер, но, безусловно, прошла некая переоценка ценностей. Особенно сейчас, когда я чувствую, что скоро стану мамой, у меня все больше развивается инстинкт самосохранения и приходит ни с чем не сравнимое чувство материнства» По поводу слабостей, которые присуще всем беременным женщинам, будто капризы, раздражительность, пристрастие к определенным продуктам, Тина призналась: «Я бы не сказала, что вышесказанное проявляются у меня в какой-то категоричной форме, но сказать, что ничего такого нет, и меня это абсолютно не касается, было бы не правдой. Безусловно, я бываю капризной и сентиментальной, могу расплакаться почти без повода. Но в тоже время, каких-то особых требований, мол, хочу чего-нибудь в два часа ночи, себя не позволяю. Что касается продуктов, конечно, появились особые пристрастия: полюбился творог и все что из него делают – запeканки, сырники, творожные торты. Также стала не равнодушна к грецким орехам, яблокам, томатному соку. А вот от кофе и соленной, острой еды воздерживаюсь» Также певица рассказала в Viva!, что ее супруг не будет присутствовать при родах, как это сейчас модно, а роды будут проходить в одной из украинских клиник: «Поэтому поводу у меня своя принципиальная позиция: я доверяю нашим докторам и нашей медицине, и не поддерживаю мнение, что только за рубежом более квалифицированные специалисты» Не смотря на то, что певица выступала в плоть до начала октября, а на седьмом месяце даже дала сольный концерт в столице, в декрет Кароль так и не ушла. Сейчас она продолжает работу на студии над новым альбомом, и репетирует новогоднюю сольную программу с музыкантами, так как уже в декабре планирует вернуться на сцену. «Работаю и сейчас, потому как ненавижу раскисать и жалеть себя», - говорит певица. Более подробную информацию можно найти в свежем номере журнала VIVA!