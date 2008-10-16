Певица Зара под домашним арестом

"Если у меня нет концерта, то в девять часов вечера отключаются все мобильные телефоны, и я полностью посвящаю себя семье, - поведала Дням.Ру о своеобразном домашнем аресте восточная красавица. - Детей очень хочу, но тут как бог даст". У Зары уже готов новый альбом с двенадцатью треками. "Рассчитываю выпустить его весной", - поделилась планами певица. Помимо работы в студии и концертов она находит время и на самосовершенствование. "Занимаюсь вокалом, танцами, если приглашают, снимаюсь в кино и веду активную концертную деятельность", – перечислила артистка. Дни.Ру встретили Зару на благотворительном концерте, организованном фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". "Я стараюсь участвовать во всех благотворительных мероприятиях. Как артист может помочь? Он может исцелить душу человека, поднять ему настроение. Надо вселить в детей желание жить и бороться со своим недугом. Это дорогого стоит", - убеждена певица. Правда, к благотворительным мероприятиям она относится немного скептически. "Если человек хочет помочь, он не организовывает какие-то дорогие мероприятия, а берет эти деньги и несет в детские дома и больницы, - рассуждает Зара. - Я считаю, что тот, кто занимается благотворительностью, не должен это пиарить. Меня смущает, что это стало модным, потому что затраты на организацию благотворительного мероприятия намного больше, чем выручка". Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, напротив, считает, что о благих делах общественность оповещать необходимо. "В Европе, Северной Америке всегда было принято, что люди с большими возможностями помогают нуждающимся, - рассказал прославленный хоккеист. - Я очень рад, что есть те, кто занимается благотворительностью. Это стиль жизни нормальных людей. Если ты помог ребенку, ты должен быть счастлив, что сделал это. Сегодня надо об этом говорить, а то некоторые люди стесняются. Я считаю, надо пропагандировать эту идею, чтобы другие понимали, что это нужно делать". Победитель проекта "Народный артист" Алексей Гоман солидарен с Третьяком. "Я за то, чтобы как можно больше артистов ездили на такие мероприятия и люди, которые сидят дома, знали о тех, кто нуждается в помощи и что есть возможность им как-то помочь. Если я могу кому-то помочь, то я это делаю", - признался певец. Алексей согласился поучаствовать в следующем благотворительном аукционе "Парад звездных кукол – детям". Он уже получил фарфоровую заготовку. "Я хотел девочку, а мне дали мужчину, причем полноватого. Я недавно купил себе гравер, пытался как-то "схуднуть" лицо куклы, очень долго его обтачивал, вроде похудело оно, - с улыбкой рассказал Гоман. - Странная история! Не думал, что в 25 лет начну играть в куклы". Победитель "Народного артиста-2" Руслан Алехно тоже выступил на благотворительном концерте, несмотря на то, что в этот день ему исполнилось 27 лет. "Я всегда нахожу время на участие в благотворительных концертах. Со своим воспитанием не могу по-другому, - признался именинник. - А день рождения отмечу в другой день".