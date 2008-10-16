Виктор Павлик примерял корсет и каблуки от Дианы Дорожкиной! (Уникальные ФОТО)

Именно это Виктор и сделал во время съемок программы «Званый ужин», которая данный момент выходит на телеканале СТБ. В этот раз зрителям предлагается оценить гостеприимство известного модельера Дианы Дорожкиной и пока съемочная группа устанавливала в ее офисе аппаратуру, Диана наряжала Виктора Павлика. И результаты удалось тайно заснять на фотокамеру мобильного телефона. Кстати, Виктору пришлось не только померить корсеты и наряды Дорожкиной.... Это такая задумка Дианы Дорожкиной. Подобная участь также постигла и других гостей королевы корсетов. - Это очень-очень тяжело быть женщиной – смеется певец Виктор Павлик - И я благодарен Богу за то, что я - мужчина! И я счастлив, что такие красивые наряды могу наблюдать на наших женщинах, при этом не носить их на себе. На данный момент идет работа над монтажем этой программы, а пока мы можем наблюдать за перевоплощением Виктора Павлик и подготовиться к просмотру уже непосредственно самой телепередачи! Будет интересно!