Бурный роман Безрукова закончился свадьбой

Так, Сергей Безруков накануне своего 35-летия (актер отметит день рождения 18 октября) рассказал о бурной молодости и самом важном событии в жизни - свадьбе. "Я человек был увлекающийся, страстный и очень романтичный, поэтому романов было много разных. И вот один так зацепил серьезно, - цитирует артиста "Комсомольская правда". - Ирина была несвободна, потом стала свободна, роман продолжался. Я, может быть, не был готов, не успел надышаться свободой. Как часто бывает, молодые люди в том возрасте рисуют звездочки побед - такие, как на боевом самолете. Ну, это у многих славный путь, не я один. Сразу вспомнил те самые молодые годы - эх! - когда главным было количество, а не качество. Но потом понимаешь, что количество количеством, а захотелось и качества. И вот в такой момент появилась Ириша". Напомним, пара познакомилась 10 лет назад на съемках фильма "Крестоносец-2". Ирина была тогда замужем за актером Игорем Ливановым, но ради нового чувства решила оставить семью. "Я увидел ее на "Мосфильме", тогда и оценил, подумал, какая красивая женщина, - вспоминает Сергей. - А потом на съемках встретились. Я, конечно, хулиган в хорошем смысле этого слова. Тогда и не думал, что будет так серьезно, наверное, многие молодые люди в двадцать три года не так серьезны, чтобы думать о перспективе... Самое интересное, Ириша не знала, какой я артист, что играю, какие роли. Вот это самое ценное. Потому что сейчас многие девушки смотрят на меня как на определенного героя из различных фильмов, сериалов... Это большая сложность, проблема, чтобы полюбили не героя, а именно меня. Так вот Иришка полюбила именно меня - как мужчину, как человека". На момент начала бурного романа Сергей не был так популярен, как сейчас, да и большим достатком похвастаться не мог. Но покорить Ирину ему удалось и без шикарных дорогих подарков. "Тогда у меня не было машины - ездил в метро с рюкзачком. Ириша любит вспоминать этот романтизм, - откровенничает актер. - Не шибко тогда зарабатывал, не шиковал, но цветы дарил... Роман действительно был сумасшедший, такой бешеный, и дай бог, чтобы он продолжался. Но это я уже рассказывать не буду - момент тайны для двух людей любящих... Много мы прожили за это время, много было всякого, ситуация была сложная, из которой постарались выйти с честью. И я рад, что роман не остался только лишь в воспоминаниях, а перешел в семейные узы. Это потрясающе". Свадьба Ирины и Сергея состоялась в 2000 году. Как раз в это время Безруков активно снимался в "Бригаде". "Приехал подавать заявление в загс со съемочной площадки, - рассказывает Сергей. - Ира меня сперва даже не узнала: я подъехал к загсу, из джипа выскочил такой паренек в пиджачке, такие ботиночки, стрижечка. Она мне потом говорила: смотрю, подлетел какой-то пацан, я опешила, а потом - нет, родная улыбка". "В съемочной группе мне дали два дня на свадьбу, - продолжил актер. - Как в армии - увольнение на два дня, чтобы я обручился, брачная ночь и опять забрали на съемки. Ради свадьбы я отменил все. Но не смог отменить спектакль. Обручились с Ирой, а в этот вечер играл спектакль "Амадей". Я, наверное, больше никогда так не играл Моцарта, передать ощущения сложно. Я посадил Иришу в ложу, и практически весь спектакль был посвящен только ей. Я летал, потому что вот это ощущение кольца на пальце, только что произошло это событие, я был окрылен настолько, что не чувствовал сцены под собой, летал по ней..." Брак Ирины и Сергея Безруковых длится уже более восьми лет. Единственное, чего не хватало этой семье, так это общего ребенка. Если верить слухам, скоро эта мечта сбудется. Ирина в последнее время всюду появляется в свободных одеждах, которые уже не могут скрыть изменения в фигуре. Правда, сами супруги на эту тему говорить отказываются.