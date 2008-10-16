Ани Лорак: «Свадьба будет, когда удовлетворим амбиции» (ФОТО)

Каролина обещает, что композиция войдёт в её новый альбом, а в клипе будет много декораций и смен съёмочных локаций. Ровно два дня певица будет находиться в павильоне и руководствуясь подсказками Кати Царик исполнять свою роль. «Это лав стори, будет и главный герой, он красив, обворожителен, есть всё, чтобы на песню было снято красивое видео. Конец обещает быть драматическим, возможно, кто-то умрёт. На кастинг я и Катя выбирали очаровательных парней, благо, у нас с Катей совпадают вкусы в этом плане. Я тогда находилась в туре, она высылала мне их фотографии и я одобряла ту или иную кандидатуру», - рассказывает Лорак. В клипе на песню «Солнце» присутствуют интимные сцены, Каролина уверяет, что Марат абсолютно спокойно и нормально относится к этому, поскольку понимает, что это искусство. «Ничего ненормального не будет, всё будет очень тонко, изыскано, красиво. Все мужчины ревнивы, если им давать повод, но мы с Маратом понимаем друг друга, главное – это когда ты любишь, то любящее сердце всегда находит возможность понять, поддержать. Я ему очень благодарна за это, потому что творческого человека вообще тяжело принять», - говорит Ани. В клипе все будут в французским, итальянских образах, мы всегда как только встречаемся с Катей и ставим песню, к нас сразу же приходят похожие идеи, потому никогда не возникает никаких противоречий. Каролина в клипе «Солнце» покажется зрителям и в неглиже, и в чёрном коротком платье, а каких ходят по красным дорожкам. По поводу своей свадьбы с Маратом, который не покидал Ани даже во врёмя съёмок и следил всё время за процессом, Ани отвечает слегка уклончиво. «Свадьба, конечно же, будет, но тогда, когда мы захотим её устроить. Как только мы удовлетворим все наши творческие амбиции, хотя вряд ли это возможно… Такого насыщенного года у меня ещё никогда не было за всю мою жизнь», - делится своими эмоциями Ани Лорак.