Николай Трубач не хочет менять украинское гражданство

Как оказалось, звезда 90-х прибыла в Киев не для выступления в каком-нибудь плавучем ресторане, а для участия в благотворительной акции. О том, что это за акция, мы узнали, пройдя вместе с певцом на борт теплохода «Принцесса Днепра». Здесь собрали 138 парней и девушек – детей погибших при выполнении служебных обязанностей работников МВД. Ребята учатся в Киевском юридическом лицее им. Кондратьева, и вот уже семь лет подряд глава Украинского государственного центра искусств Валерий Куцевалов организовывает с помощью различных министерств вот такие поездки в Канев, на Тарасову гору. За эти годы время перед участниками «Путешествия в страну мечты» выступали Лери Винн, Наталья Могилевская, Гарик Кричевский им другие исполнители. В этом году в Канев вместе с ребятами отправились Виктор Павлик, Оксана Вояж, группа «Президенты» (бывшие «X-президенты», Любомир Чермак, дуэт DOMINO, а также трио из России «Любовные истории». Буквально за два дня до начала акции подтвердил возможность своего участия наш земляк, уроженец Николаева, ныне проживающий в Москве, Николай Трубач. И он, и министр культуры Украины Василий Вовкун очень тепло, искренне, что называется, «без бумажки» поприветствовали участников акции. Трубач даже признался, что принципиально не меняет украинского гражданства, хотя в России уже 16 лет. Более того, у его дочерей тоже украинские паспорта! Обе девочки учатся в Лондоне, ьно пословам Николая, больше всего любят Украину. «Старшая мне так и говорит: «Папа, Лондон – отстой, Киев - круто! Одесса и Николаев – тоже круто!» Для Николая Трубача эта акция - не первое благое дело, в котором он участвует. Певец не любит говорить об этом, но близкие друзья знают, что порядка 20% своих доходов Трубач адресно отдает нуждающимся, помогает своим бывшим ученикам из родного села Пересадовка на Николаевщине. Например, одного мальчика-сироту недавно устроил на бесплатное обучение в Киевский университет культуры. В Каневе артисты устроили грандиозный концерт, где также выступили студенты лицея. Ну а традиционное восхождение на Тарасову гору стало символичным завершением благотворительной акции. Хочется верить, что в следующем году она снова состоится - несмотря на кризисы, выборы и курс доллара.