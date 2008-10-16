Андрей Кравчук изображает любовь в компании Подкопаевой (ФОТО)

Первой свою изумительную коллекцию представляла дизайнер Лилия Пустовит. На эту коллекцию сбежались посмотреть чуть ли не все знаменитости. Огромное количество не только звёзд, но и политиков пришли «заценить» одежду от Пустовит. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер на светский вечер пришла вместе со своим маленьким сыном, от которого практически не отходила. Сын звёздной мамочки, в отличии от неё самой, старался не попадать в камеры и умело отворачивался, если вдруг ощущал на себе прицел фотографа. Ну, а сама Мейхер не боялась вспышек, радостно позируя всем желающим и попивая кофе. Андрей Кравчук пришёл на первый день показов мод вместе с Ириной Бережной за ручку, парочка сразу нашла себе свободный столик и проводила время там на глазах у всей прессы. Андрей поглаживал руку своей спутницы, а как только камеры отходили, «отходил» и он. «Запрограммированная» на папарацци парочка так и сидела весь вечер наблюдая за фотографами, а те, в свою очередь, за ними. Чуть позже к «влюблённым» присоединилась Лилия Подкопаева, втроём им было веселее. Вообще, за вечер этот столик посетило много гостей, и телеведущая Каролина Ашион, и Анна Безулик и многие другие. За соседним столиком тихо, мирно и без лишнего выпендрёжа сидела Евгения Гапчинская вместе с мужем, как только начался показ, супруги сразу же поспешили в зал. А вот Кравчуку, Бережной и Подкопаевой было не до того, они пропустили несколько показов, сидя в кафе. Кстати, Андрей Кравчук пришёл с огромным букетом роз, только умалчивал кому из дизайнеров собирается его преподнести. Травести-дива Монро, как всегда, хорошо выглядела и не давала абсолютно никаких поводов уличить её в том, что она мужчина: изумительный макияж, хорошо подобранные вещи и безупречные манеры скрывали её истинное происхождение. Арина Домски уже давно перестала быть в компании Макса Паперника, теперь она ходит исключительно со своим продюсером. А вот Мика ньютон тоже под полным попечительством Юрия Фалёсы. Перекрашенная в брюнетку Мика Ньютон не покидала своего наставника целый вечер и отдыхала исключительно в его приятной компании.