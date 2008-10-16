Эмилия Вишневская открывает свои тайны

В своей колонке Эмилия делится с читателями своим жизненным опытом, рассказывает о своем отношении к семье и жизни до и после брака. Многие не воспринимают Вишневскую всерьез, видя в ней только лишь красивую девушку, которая навряд ли думает о чем-то серьезном. Но в свои 21 Эмилия успешно работает в качестве модели в Европе. Скоро планирует завершить работу над своим сольным альбомом и представить дебютный клип. Вишневская в совершенстве владеет тремя языками и получает второе высшее образование. Как призналась шеф-редактор сайта Ольга Литманова : " Говорить о семейных отношениях всегда непросто. Это очень тонкая тема, ведь единого закона, по которому живет семья, нет. Каждый опыт уникален. История отношений Эмилии Вишневской и Владимира Тишко красива и романтична, а главное, все время развивается. Эта пара ежедневно открывает новые ощущения, переживая самые неординарные моменты, и не сходит с полос журналов. Поскольку именно женщина создает семью, то, по большей части, это заслуга Эмили. Вот мы и предложили ей поделиться своими знаниями и наблюдениями с нашими читательницами." У каждого из вас появилась уникальная возможность пообщаться с Эмилией по адресу letters-emiliya@mail.ru