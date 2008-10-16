Гребенщиков устроил концерт в Опере

Борис Гребенщиков и семнадцать выдающихся музыкантов со всего мира сыграли уникальную программу из классических произведений «Аквариума» и не исполнявшихся ранее композиций, написанных для нового альбома группы. Собранные на концерте средства будут направлены Коростышевской спецшколе-интернату для детей с психическими отклонениями. Благотворительный концерт Аквариум International прошел с аншлагом. Программа длилась более двух часов. Помимо любимых поклонниками песен «Десять стрел», «Моей звезде», «Плоскость», «Партизаны полной Луны», киевской публике были представлены композиции, написанные для нового альбома группы - «Сокол», «Анютины глазки» и «Неизъяснимо». Киевляне первыми на постсоветском пространстве услышали песни Бориса Гребенщикова в волшебном сопровождении ирландской волынки и древней польской скрипки сука, индийского ситара и классического струнного квартета, китайского эрху и других необычных инструментов. Кроме постоянных участников «Аквариума», в расширенном составе были задействованы десять музыкантов из США, Англии, Ирландии, Индии и Польши. Поклонников группы ожидал еще один сюрприз – спустя 12 лет на сцену вместе с Борисом Гребенщиковым вышел один из участников первого состава «Аквариума» бас-гитарист Александр Титов.