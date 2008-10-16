Виталик Козловский попал в «мертвую петлю» (ФОТО)

Виталий Козловский отправился в Великобританию для того, чтобы осуществить свою заветную мечту – «поднявшись в небо на гоночном самолете, ощутить, что такое мертвая петля». Но прежде ему предстояло пройти ряд испытаний. По правилам «Высшего пилотажа», герой приезжает в город проведения кубка серии Red Bull Air Race для прохождения квеста. Правильно и вовремя выполнив все задания, в награду получает исполнение мечты. Выслушав условия, Виталий заверил, что «готов даже к пыткам», лишь бы достигнуть своего. Правда, к таким радикальным мерам прибегать не пришлось. Квест получился не столько сложным, как интересным и увлекательным. Некоторые лондонские достопримечательности вызвали у певца восторженный трепет. С сияющими глазами он подходил к звукозаписывающей студии «Аbbey Road», где были созданы практически все альбомы «Beatles». Прошелся по знаменитому на весь мир пешеходному переходу, по тому самому, где Джон, Пол, Джордж и Ринго фотографировались для обложки одного из своих альбомов. Расписался на стене (недалеко от студии), где оставляют подписи все поклонники этой легендарной группы. Кроме этого, выполняя задания квеста, сверил, не отстают ли его часы от стрелок «Биг Бена». Поднялся на высоту 135 метров, чтобы прокатится на колесе обозрения «Лондонский глаз». И побывал в театре, в котором Шекспир ставил свои знаменитые пьесы. Все это приводило Виталия в восторг. - Я впервые в Лондоне. До этой поездки о местных достопримечательностях, конечно же, знал, читал о них еще в школе, изучал по учебникам английского языка. Но как здорово увидеть все эти исторические места своими глазами, - восхищенно рассказал певец. И посетовал на нехватку времени: украинской звезде очень хотелось прокатиться в запряженной лошадьми двуколке, которую он увидел в центре Лондона, но, увы, время было ограничено: ведь Виталию предстояло решить все задания квеста… Подробности о поездке в Лондон Виталия Козловского смотрите в программе «Высший пилотаж» (Новый канал) в субботу, 18 октября, в 12.05