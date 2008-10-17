У Олега Лисогора танго начинается с бассейна с двумя девушками (ФОТОфакт)

На самом деле кувыркающаяся троица была здесь почти по дело - чемпион мира и Европы по плаванью Олег Лисогор обучал свою партнершу Марьяну Гординскую и хореографа по проекте «Танцую для тебя» Ксению Горб плаванью. Точнее – пытался обучать. Потому что больше это походило на абсолютное баловство, тем более, что Марьяна, как оказалось, в школе и так занималась плаваньем, а Ксения, может и не очень хорошо держится на воде, зато обожает плыть под водой. Сейчас у ребят сложная неделя – по решению судей, которые выбирали, кто из двух пар: Олег Лисогор с Марьяной Гординской или Ольга Горбачева с Александром Гладуном попадет на дуэль к Вадиму Мичковскому, спортсмен с Марьяной попали на битву аутсайдеров. «Ну, плакали девчонки, я их успокоил, все нормально», - шутит Олег. Поэтому им придется показать две короткие версии предыдущих танцев и подготовить какой-то новые номер. Так как репетиции и так проходят очень насыщенно, ребята решили немного размякнуть в воде. Правда, и здесь они немного вспомнили о своих прямых на данный момент обязанностях участников «Танцую для тебя» - Олег с Ксюшей попробовали покружиться в танго, а затем Лисогор отрабатывал поддержку с Марьяной на плече. С первого раза трюк не получился и партнерша ушла под воду, поэтому пришлось Ксюше самой запрыгнуть на плечу пловцу и показать, как это должно выглядеть в идеале. Собственно, в идеале в конце поддержка тоже завершилась нырком. Благо, в бассейне, в отличие от паркета, есть куда нырять. Небольшой отдых проходил очень весело, во всяком случае, девушки все время пытались утопить Лисогора – то по очереди, то вместе. По словам «дуэлянтов», с Олей Горбачевой после прошлого эфира они отношений не рвали и продолжают общаться. «Они так пропиарили Лисогора (партнер Оли Горбачевой выступал в майке, на которой впереди была фотография Олега), что мы им все извинили», - смеется Марьяна, - а с дядей Жорой вообще дружим. Семьями». Марьяна: С водой я очень дружу. С детства. - Нет чувства страха? Марьяна: Перед водой – нет. Перед Лисогором (смеется). Олег: А у меня - перед хореографом! Марьяна: Я высоты боюсь. Олег Лисогор: Точно, бояться. Я предлагал им с вышки прыгнуть – они отказались. - А сами не прыгали? - Сегодня нельзя – там соревнования идут. А вообще прыгал с 56-метровой вышки, банд-джампинг. Ксения: Я люблю дурачитюся и плавать под водой. А наверху - не умею. И боюсь ночью воды. Когда вода темная. Олег: Поэтому в бассейн мы ходим утром (смеется). - Какой новый танец готовите на этот эфир «Танцую для тебя»? Олег: Мы готовим предыдущие два танца. И танго. Пока только хотим станцевать танго…