Братья Карамазовы показали «Добрые дороги»

Их клипы не показывают в эфирах «форматных» телеканалов. Их песни редко звучат на FM-волнах. Но все же это одновременно и легендарная группа, которой в этом году стукнуло 20 лет, и известный брэнд, под знаменем которого собираются любители рока, и, естественно, образ жизни. В среду Карамазовы представили народу свой новый альбом. Путь к нему оказался для музыкантов долгим – целых три года. Очевидно, им настолько понравился «Мир животных, часть первая», что вторая часть складывалась по крупинкам, чтобы быть достойным продолжением. Как и первая часть, новый альбом получил и собственное название – «Добрых Дорог». В альбом вошли песни, написанные за немалый период времени, наполненный разными впечатлениями и дорогами. Карамазовы побывали в святых местах Земли обетованной, в Тибете, много колесили по украинским и российским дорогам. Альбом записывался в Украине, однако, сведение и мастеринг происходил в Петербурге. По словам музыкантов, в столице Украины найти человека с «подходящими ушами» намного сложнее, чем в России. Саунд альбома вышел плотным и «фирменным», и своего «нелондонского» происхождения ничем не выдал. Отдельного упоминания стоит их общественная жизнь. Братья Карамазовы с готовностью отзывались на предложения поучаствовать в различных сборных концертах, посвященных важным событиям, например, недавние концерты в честь 1020-летия Крещения Руси, или последний большой концерт «Не стреляй», организованный группой ДДТ, с которыми Карамазовы дружат и иногда выступают вместе. Новый альбом «Добрых Дорог» получился по-карамазовски крепким, и, несмотря на то, что некоторые песни разнесены между собой по времени написания на годы, достаточно цельным. Также Братья Карамазовы презентовали новый видеоклип на заглавную песню альбома «Добрых Дорог», который для них сняли братья Стеколенко. Видеоряд, сочетающий в себе андеграунд современности и стилизацию под кино начала 19 века, гармонично слился с песней. Завершилась презентация традиционной для такого рода событий автограф-сессией, где все поклонники группы смогли получить заветную подпись на свежеиспеченном альбоме. ФОТО: ИА "Screen Media"