СРОЧНО! Маньяк, угрожавший Алсу, пойман

В захвате опасного преступника самое непосредственное участие принимал муж певицы - Ян Абрамов. В результате Юрий Латенко был схвачен в центре Москвы и доставлен на Петровку, 38. События минувшего четверга развивались стремительно, словно в кинобоевике. Супруг Алсу Ян Абрамов, всерьез озабоченный угрозами Латенко, обратился за помощью в правоохранительные органы Москвы. Было известно, что 31-летний маньяк вечером прибудет в аэропорт Домодедово, а оттуда в гостиницу. В итоге вскоре к отелю мчались четыре машины - серебристый «брабус» самого Яна, черный «крайслер» его охраны и две иномарки сотрудников ГУВД. - Латенко был не готов к появлению оперативников, - рассказал LIFE.RU один из участников задержания. - Когда к нему у входа в отель подошли милиционеры и попросили пройти, он как-то сразу обмяк, растерялся. Ни о каком сопротивлении не было и речи. Маньяк послушно сел в машину. Все произошло быстро и тихо, так что никто из прохожих даже не понял, какого опасного преступника задержали у них на глазах. Уголовное дело против Юрия Латенко пока не возбуждено. - Мы собираем материал доследственной проверки, - объяснили в милиции. - В течение ближайших дней будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет. Угрозы Маньяк Латенко никогда не скрывал своей нездоровой страсти к Алсу. Его страничка в Интернете пестрит грубостями и пошлостями, а главное - угрозами в адрес Алсу и ее семьи: «Меня оскорбили, назвав маньяком», «Интернет-свадьба Алсу Сафиной и Юрия Латенко», «Юрий и Алсу. Пять минут истории», «Большой секрет Алсу: свадьба, беременность, рождение детей у Алсу придуманы Ралифом Сафиным». Разумеется, что ни певице, ни тем более ее мужу это не нравилось. Особенно Яна возмущал сексуальный бред, который нес Латенко: «Я влюблён в Алсу. Ей 25 лет, она девственница, как и я. Я хочу её в постель, хочу с...ки». «Алсу, послушай меня, 22 сентября, мне было плохо. Я чувствовал, что ты выступаешь, и очень злился и проклинал тебя вместе с твоей семьёй. Дошло до ненависти. Я просто не выдержал. Не смей больше говорить, что ты замужем...» Латенко не раз обращался к родителям певицы: «Ралиф, Роза, прекратите пугать свою 25-летнюю дочь маньяками. Я тебя люблю. Мне приятно знать, что сегодня это повторится снова, с новым огоньком. Алсу, я хочу тебя в постель по-настоящему». Но это все цветочки по сравнению с угрозой, которая размещена на главной странице сайта. Именно эти слова могут обернуться для обезумевшего поклонника тюрьмой: «Я перегрызу твоему отцу глотку, если он запретит тебе в этом году выйти за меня замуж».