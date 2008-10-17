Хореограф Тимберлейка раскрыла «фабрикантам» профессиональные секреты

Участникам Второй украинской «Фабрики зірок» Мэнди дала мастер-класс по Street-dance. Звездная гостья не только учила «фабрикантов» красиво двигаться, но и с удовольствием с ними общалась. Она охотно рассказала участникам проекта о себе – что родилась в Германии, живет в Англии, работает по всему миру. Ребят интересовало все, вплоть до кулинарных пристрастий хореографа. Но больше всего им, конечно, хотелось узнать о ее опыте работы со знаменитостями. О Джастине Тимберлейке хореограф говорила с неприкрытым восторгом. - Вы обращали внимание, как двигается Джастин? – спросила она ребят. - Его движения бедрами, головой… Это хитрый ход. Он – настоящий профессионал. С помощью этих коротких сексуальных движений рук, головы он экономит массу энергии, которая нужна ему для пения. После мастер-класса мы поинтересовались впечатлениями Мэнди от занятия с «фабрикантами». - Я приятно удивлена танцевальной подготовкой всех ребят, - заметила хореограф. - Но отметила бы Лену Виноградову. В ней чувствуется и техническая база, и талант. - Как, по вашему, «фабриканты» успели чему-то научиться за один урок, который вы им преподали? - Да, безусловно. Они схватывают все буквально на лету. Но я не занималась постановкой танца - я дала «связки». Это как раз то, что нужно для Street-dance – понимание «связки»… Все вопросы, которые мне задавали ребята, касались их будущей профессии артиста. Это понятно, потому что каждый из них сейчас живет проектом. Несомненно, я и сама много почерпнула из общения с ними. Прежде всего, ребята зарядили меня энергией. К тому же, я уже долгое время преподаю, но никогда еще не работала в помещении, которое запрещается покидать артистам (смеется). - Вы имеете в виду Звездный дом? Вы никогда не работали под прицелом камер? - Работала... Но когда заходишь в дом «фабрикантов», появляется какие-то особое ощущение реальности. Не понятно, когда именно за тобой наблюдает камера, что нужно делать в тот или иной момент, даже страшно иногда. Это достаточно сложно, но безумно интересно. Ребята уже научились жить, не думая об этих камерах, я старалась вести себя так же.