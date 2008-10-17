Как вставать, чтобы не заснуть? Читай советы ведущих «1+1»!

перестроился сразу же, как в их семье появился ребенок. Так что ранние подъемы отработал уже заранее и к ведению утренней программы был готов. «До того я был «совой», а после того, как родилась Марта, у меня в голове что-то переключилось, и я сразу стал утренней птичкой. Для нормального человека физиологически необходимо от 6 к 8 часов сна вродовж суток. У меня преимущественно так и происходит», - говорит он. Так как Сергей просыпается самый первый в семье, то будит его звонок будильника. Кофе ведущий утренней программы «1+1» принципиально не пьет – он портит цвет лица. Впрочем, хотя курение тоже портит, но от него он отказаться никак не может. Вместо этого он предпочитает взбодрить себя несколькими спортивными упражнениями – приседаниями, отжиманием или просто пробежками из гримерки в студию ТСН.В отличие от коллеги, длякофе любит и уважает, хотя иногда работа бодрит намного острее и эффективнее, чем напиток. «Никак не могу привыкнуть к ранним подъемам. И каждый раз пытаюсь оттянуть этот момент. Даже после того, как в 5.00 звенит будильник, переставляю его еще на 45 минут позже. А спать днем у меня не получается. Поэтому утром, для настроения - музыка, контрастный душ, кофе, и, если хочется, то делаю еще элементы из йоги „Приветствие солнцу”Ведущий утреннего прогноза погодыстарается просто не думать о том, что подниматься так рано – это тяжело и неприятно. Тоже вариант… «Я иногда даже ночью просыпаюсь, потому что мне кажется, что уже пора ехать на работу, - сознается он. - При этом, когда просыпаешься и видишь 23.00, 24.00, 01.00, понимаешь, что тебе еще можно поспать – это очень приятные мысли». Завтрак у знатока климатических условий практически спартанский - хлопья, кефир и чай. Так как Юрий привык исключительно к эспрессо, а в студии пока нет кофеварки, то приходится ограничивать себя в этом напитке.Ответственный за спортивное утроможет утром уделить время и бритью. А может и не уделять. Если надо бриться – он просыпается в 4. 20, если не надо - в 4.30. Он себя настроил, что вставать так рано – это очень хорошо и полезно. «А вообще, конечно, высыпаться нужно, - считает он, - потому что в нашей профессии есть такие моменты, когда качество и количество сна влияют, например, на артикуляцию. Не выспался – дикция с утра никакая».