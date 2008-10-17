Лобода отметит День рождения ночью с поклонниками

В рамках тура Светлана презентует не только новое шоу, режиссером которого выступила она сама, но и новые композиции, презентация которых проходит в рамках концерта. Дни Лободы расписаны по часам. Даже знаменательный день для Светланы – 18 октября- день ее рождения не остался без работы и приятных сюрпризов. Во-первых: как нам удалось узнать с официального сайта премии «Национальный Олимп» Светлана Лобода лауреатом в номинации «Оригинальный стиль исполнения» за создания собственного сценического образа и творческие эксперименты. Награждение лауреатов состоится как раз в эту субботу. Вторым приятным известием для поклонников стало то, что в день своего рождения Светлана дает сольный концерт в клубе «Хамелеон». Поклонники творчества артистки не только смогут насладится живым исполнением, но и отметить вместе с ней ее день рождения.