Дуэт «Милос» исполняет все неприличные желания Козловского (ФОТОрепортаж)

Кто не пошёл на Ukrainian Fashion Week, явился к дуэту на празднование двухлетия. Вечеринка под названием «Герои» собрала немало светских персон, одними из первых в заведение пришли девушки из потаповской группы «Krem'L»,, малолетки, как всегда, изображали нежные чувства по отношению друг к другу. Ресторатор Маргарита Сичкарь пришла без своего гражданского мужа, но зато весь вечер беседовала с певицей Лилу, которая, кстати, совсем недавно представила клип, где главным героем-любовником стал Владислв Ващук. Стоит напомнить, в клипе есть достаточно много интимных сцен Владислава и Лилу, но несмотря на это дамы прекрасно находят общий язык. Режиссёр Семён Горов пришёл без своих новых подопечных – группы «SMS», потому немного скучал и попивал вино в гордом одиночестве, иногда перекидываясь парой слов с радиоведущим Евгением Фешаком. Правда, Фешаку больше была приятна компания дуэта «Милос» и его напарницы по утреннему шоу – травести-дивы Бэллы Огурцовой. Кстати, ди-джей и по совместительству певица Бэлла исполнила две песни: «Самый красивый» и «Однажды». Последняя композиция, как оказалось, для коллектива «Милос» самая любимая. На светское мероприятие пришла и другая травести-дива – Монро. Между Бэллой и Монро можно было заметить явную неприязнь, видимо, девушки слишком увлеклись конкуренцией и не могут поделить один пьедестал на двоих. Естественно, Александру Монро не стоит сильно беспокоиться о своём звёздном статусе, его знают и рады видеть на всех мероприятия столицы. Но всё равно, «дамочки» не могли удержаться от бросания колких фраз в сторону друг друга. Виталий Козловский пришёл на День рождения группы с двумя мягкими игрушками, певец долго их обнимал, а потом преподнёс девчонкам. В ответ Виталику подарили самую настоящую живую и к тому же золотую рыбку. Отныне все желания исполнителя будут исполняться как в сказке благодаря дуэту «Милос». Желания могут быть разными, и неприличными в том числе… Исполнитель вспомнил время двухлетней давности и как его знакомили с двумя девушками и предлагали сотрудничество. Ностальгические нотки звучали из уст Козловского. В тихом и тёмном углу притаились композиторы Сергей Чантурия и Сергей Доценко, музыканты почти неприметно попивали спиртные напитки и особо не стремились тусоваться. Андрей Кише, наоборот, старался попасть во все объективы вместе с огромным букетом цветов, уготованных для «Милос». Телеведущий исполнил свои нетленные «Титры» и взорвал бурю аплодисментов со стороны слабого пола. Кроме всех вышеперечисленных на двухлетия дуэта видно было далеко нетрезвого режиссёра Владимира Якименко, дуэт «Пара нормальных», московских рэперов Леона и Сацуру.