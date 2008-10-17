Алёна Винницкая переломала себе пальцы (ФОТОфакт)

В течение прошлой неделе Алена и ее партнер по танцам Андрей Матвиенко усиленно репетировали самбу. Тренировки длились по 8-10 часов в день, ведь пара готовилась к дуэли. Во время последнего прямого эфира зрители увидели страстный танец дрессировщика-Андрея и пантеры-Алены. Но никто не знал, что после выступления, за кулисами были страсти иного плана. Во время выступления Алена Винницкая сломала два пальца на левой ноге. Огромная доза обезболивающего спасла ситуацию и Алена держалась, как могла до оглашения итогов третьего тура. «Победа и шанс продолжить танцы в четвёртом туре, конечно, радует, ведь мы приложили немало усилий», - говорит Алена Винницкая. Но цена победы еще окончательна неизвестна. Продолжит ли Алена Винницкая бороться за мечту?