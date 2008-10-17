«Светская жизнь» добралась и до молекулярной кухни (ФОТО)

Все-таки, несмотря на то, что само мероприятие вызвало много вопросов, там собралось потусоваться немало украинских звезд. Катя Осадчая пообщалась с представителями российской эстрады: с участницами скандально известной группы "t.А.Т.u.", Димой Биланом, а также с популярными украинскими исполнителями: Ириной Билык и Веркой Сердючкой. Участница дуета "НикиТА" Даша Астафьева рассказала Кате о том, что всем так хотелось узнать, но и что, собственно, она особо не скрывала - как ей жилось в Америке с миллианером Хью Хефнером, владельцом издания Playboy. Собственно, об этой поездке было рассказано столько, что, кажется, белых пятен в этой теме не осталось. И тем не менее, всегда есть вещи, которые умалчиваются, но которые не могут ускользнуть от внимания «Светской жизни». Эксклюзивный фоторепортаж корреспондентов ST@RS с первой церемонии награждения Ukrainian Music Awards вы можете посмотреть здесь. В рубрике "Звезда в интерьере" Катя посетит знаменитый ресторан молекулярной кухни в Москве вместе с певицей Русланой, где они увидели увлекательное кулинарное шоу. Молекулярная кухня сейчас очень модная среди европейских гурманов. Новые технологии используются для того, чтобы получать необычные вкусовые сочетания и консистенции, и, наверное, чтобы разрушить все представления о том, как должна выглядеть еда. Например – как вам кофе в виде печенья? мороженное со вкусом мяса? или суп в бокале? Так что на еду тоже может быть мода… Кроме того 19-го октября зрители «1+1» вместе с Катей Осадчей пройдутся по гламурным дорожкам Ukrainian Fashion Week и станут свидетелями закулисной беготни этих фэйнш-вечеров. Модные репортажи , интервью с дизайнерами и их известными клиентами, вопросы, которые, казалось бы, не стоило задавать столь именитым людям, но, тем не менее, всегда хотелось знать на них ответ. Напоминаем нашим преданным читателям, что на сайте Glavred.info, идет эксклюзивная он-лайн трансляция Ukrainian Fashion Week. Будь всегда в курсе самых модных тенденций вместе с сайтом Glavred.info!