Маричка Падалко родила дочку! (Эксклюзивные подробности)

А буквально несколько дней назад 14-го октября первому сыну Марички и Егора Соболева – Михаилу – исполнился год и семь месяцев. Роды принимала врач Галина Михайловна Марченко и, по словам молодой мамы, они прошли очень легко. «Я даже не успела все понять, как мне уже на руки дали малышку, - улыбается она. – Вторые роды действительно оказались намного легче, чем первые. Все происходило очень быстро». Действительно - прошло буквально три часа с момента, когда в 10 часов вечера отошли воды, а в 1 час. 10 минут на свет уже появилась Маша. То, что в семье появится именно Маша – знали уже заранее. Еще как только Маричка и Егор узнали, что у них будет дочка, тут же и возникло имя. «Если есть Миша, то должна быть и Маша», - смеется ведущая. Машенька – девушка уже почти с косами. Во всяком случае, на удивление родителей, волосы у нее длинные и даже темнее, чем у Миши. Хотя Маричка – не сторонница быстрых выписок, однако ее дома ждет сын, который, хотя уже и старший брат, но еще все-таки очень маленький. Буквально полгода назад его только отлучили от груди. К тому же – уже сейчас Падалко собралась выйти на работу и первый съемочный день для «Маричкиного кинозала» у нее уже 2-го ноября. Кстати, появление второго ребенка навело Маричку на мысль, что так где двое детей, может быть уже и трое, и четверо… «Я после этих родов подумала, что много детей – это не так уж трудно, - улыбается молодая мама. - Многие, у кого не один и не два ребенка, говорят, что после двух детей количество уже не имеет значения. Последний, кто мне это сказал, был Игорь Пелых. Я посмотрела на маму 8 погодок в «Танцую для тебя» Ирину Бочай – ничего ненормального в большом количестве детей. Были бы только силы и время»