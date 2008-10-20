СРОЧНО! «Фабриканты» и Наталья Могилевская поравали Канны! (ФОТО)

Как рассказала музыкальный продюсер проекта Наталья Могилевская, которая вышла на сцену вместе с «фабрикантами», украинским артистам аплодировали стоя. Ребята познакомили телевизионщиков всего мира с украинской «Фабрикой зірок-2», спев гимн проекта. Причем, чтобы их поняли все гости, ребята пели на трех языках – украинском, русском, английском… Вместе с Натальей Могилевской исполнили одну из самых лиричных ее композиций – «Любила». И свежий хит певицы, который для нее написал «фабрикант» Дарвин, «Real O». А одна из самых талантливых и ярких участниц Второй украинской «Фабрик зірок» Алиса Тарабарова спела свою сольную песню, которую подарила ей Наталья Могилевская. Успех Все номера украинских артистов гости вечеринки встречали взрывом аплодисментов. - Мы просто порвали Канны!.. – рассказала потом Наталья Могилевская «фабрикантам». - Один из владельцев крупной газеты подошел ко мне после выступления и признался: «Я езжу на телевизионный рынок в Каннах 16 лет подряд, но никогда не видел, чтобы люди работали с такой энергетикой!» Этот человек поставил стул прямо под сцену, чтобы поближе видеть нашу программу. Телевизионщики со всего мира аплодировало нам стоя! Проверка на прочность Выступление в Каннах стало для «фабрикантов» проверкой на прочность. Они с честью выдержали ее, помогая друг другу. Режиссер-постановщик гала-концертов Елена Коляденко, которая тоже присутствовала на вечеринке, с умилением потом рассказывала остальным «фабрикантам»: - Они - большие молодцы, такое вытворяли! Даже одежду друг другу зашивали! - А Вова гладил мне рубашку, - вспомнила Алиса момент последних приготовлений перед концертом: у троицы, репетировавшей до последнего, оставалось только двадцать минут на то, чтобы привести себя в порядок перед выходом на сцену, и они помогали друг другу собраться. «Звездные» апартаменты Кстати, в Каннах Наталья и «фабриканты» жили на роскошной вилле стоимостью около 15 миллионов евро! Это «звездные» апартаменты. Как говорят, здесь гостил Джордж Майкл, а Наоми Кэмпбелл праздновала свой День рождения! С восторгом оглядываясь по сторонам, «фабриканты» гуляли по знаменитой набережной Круа-Зет. А Дантес едва … не потерялся, когда вышел вечером в магазин, чтобы купить диск. - У них все совсем не так, как у нас, - вспоминает «фабрикант». – В восемь вечера все закрывается – невозможно ничего найти. Я не мог понять, куда иду, – все улицы одинаковые... Подарки Из Канн Алиса, Владимир и Кара привезли «фабрикантам» подарки. Не забыли никого. Накупили открыток, брелков, блесков для губ в декоративных подарочных коробочках – хватило на всех. - Им выдали «суточные». Так они экономили на каждом бутерброде, чтобы привести вам подарки, - рассказала потом в доверительной беседе с «фабрикантами» музыкальный продюсер Наталья Могилевская.