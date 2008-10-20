Олександр Пономарьов: Не хочу бути звичайним кнопкодавом

Співак зараз навчається на юридичному факультеті, але наразі ще не впевнений, чи хоче проміняти власну незаангажованість на посвідчення народного депутата. Він сам купує продукти на базарі для своєї родини, рідко співає під фонограму і більше не товаришує з колишньою дружиною Оленою Мозговою.

Нещодавно ви повернулися з відпочинку. Які у вас залишилися враження?



Райська насолода, інакше не можу це назвати: спокій, твої близькі, гарне тепле море. Відпочивали ми на Кіпрі. Донька Зоя була на Кубі, а ми їздили у такому складі: діти Женя та Саша, моя дружина, я та наші друзі.



Цього року ви відсвяткували 35 день народження. Чи відбулась переоцінка цінностей?



Чомусь у мене відбулася переоцінка цінностей після народження моїх дітей. Після народження Сашка відчув ще більшу відповідальність за своїх дітей, за їхнє майбутнє. А з моїми днями народження це поки що не пов’язується. Можливо, коли мені буде років 40, тоді…



Ви вже думаєте над тим, ким ваш син стане в майбутньому?



Він має сам знайти себе, знайти той талант, який дав йому Бог. І чим би він не захотів займатися, так само як і Женя та Зоя, я підтримуватиму його. Зоя зараз вступила в коледж. На даному етапі життя їй захотілося стати журналісткою. Чому б ні, якщо вона буде професіоналом?! А вона дівчинка розумна, кмітлива, мабуть, їй все вдасться. Я ж просто допомагатиму. Не моє завдання перешкоджати вибору дитини або нав’язувати їй якісь свої ідеї та пропозиції. Моє завдання: у разі, якщо щось не вдаватиметься, спробувати відмовити, спрямувати в іншому напрямку.



Хто більше проводить часу вдома на кухні: ви чи Віка?



У нас є хатня господарка та няня. Я з Вікою теж готуємо, коли з’являється можливість і час. Але переважно цим займається домогосподарка.



Ви якось сказали, що не довіряєте нікому вибір продуктів...



Так, люблю самостійно вибирати продукти, які потім споживатиме родина. Що у цьому поганого? Такі речі не слід довіряти комусь сторонньому, тому сам обираю квашену капусточку, солені бочкові помідорчики, м'ясо.



Чи є певні привілеї з боку продавців?



Так, є. Нещодавно вибирав м'ясо, підходить жіночка і запитує: «Скільки коштує?». Продавщиця каже: «50 гривень за кілограм». Я підхожу й кажу: «Дайте мені три кілограми». Вона мені зважує три кілограми, рахує, і в неї виходить 180 гривень. «А чому 180? Ви ж казали, що по 50 гривень кілограм» – питаю продавщицю, а вона відповідає: «Ну, ви ж багатий, можете заплатити і 180».



Часто таке трапляється?



Такий випадок був один, але я його запам’ятав. А загалом, то дівчата можуть навіть сказати, мовляв, сьогодні в мене не беріть капусту, бо моя гірша, беріть у сусідки.



Ви виконали Гімн України вперше під час футбольного матчу. Які у вас були тоді відчуття?



Коліна трусилися, як зараз пам’ятаю, тому що навколо люди, незрозуміла енергетика. Пам’ятаю, що до мене гімн майже ніхто не виконував. Потім, вже десь на п’ятому-шостому матчі, я побачив прогрес, почав розкручувати цю пісню (Сміється), і люди почали підспівувати. Це незабутнє враження, коли співаєш гімн разом з 70 чи 80 тисячами вболівальників.



Ви навчаєтеся у Львівському університеті на юридичному факультеті. Чи плануєте податися в парламент?



Я не для цього навчаюся, хоча, звісно, юридичні знання необхідні в парламенті. Під час своєї роботи в шоу-бізнесі досить часто стикався з різними аспектами громадянського права. Якщо говорити про моє депутатство, то чомусь я не впевнений до кінця, що прагну цього. Адже насправді щось дійсно вирішують лише окремі депутати. Не знаю, чи зможу свою незаангажованість артиста, який може вийти в ефір і сказати те, що думає, замінити на посвідчення народного депутата «кнопкодава». Ідея повернення до мажоритарної системи виборів мені здається досить вдалою, для людей так буде значно краще. Кожен депутат захоче переобиратися наступного разу і щось робитиме для цього. Попри те, що зараз говорять про демократичні відносини у фракціях, є ще й такий термін як партійна дисципліна – і якщо ти матимеш щось проти, то пиши заяву і виходь з партії.



Коли артист йде у парламент, для нього це спосіб попіаритись?



Не знаю. От скажіть, які питання за цей час вирішили наші народні депутати-артисти? Які вони закони провели або ініціювали? Усе говорять, говорять — і все в нікуди. Не тому, що вони дурні, а тому, що така ситуація, їх включили в партійні списки як публічних особистостей – щоб привернути більше уваги людей і дістати більше голосів на виборах.



Як ви вважаєте, чи можна Україну називати повністю незалежною?



Кожна країна світу, навіть об’єднана Європа як така, залежить від чогось. Наприклад, об’єднана Європа зараз залежна від російського газу. Так само й Україна. Якщо ми говоримо про незалежність країни як незалежність від чогось, то таких країн не буває, а якщо про геополітичну структуру «незалежна країна», то ми незалежні вже 17 років, навіть більше.



Чи треба, на вашу думку, затверджувати російську мову як другу державну в Україні?



Ні. Ми живемо в країні, де ніхто не обмежує спілкування жодною мовою. Хтось наведе приклад Канади або Бельгії, але ж там також виникають проблеми навколо двомовності. Вона ще більше розділяє, і не об’єднує. Мають бути гнучкі правила, не може бути одних стандартів для всієї країни, це неправильно. Є регіони в Україні, де розмовляють виключно російською мовою, це треба розуміти. Слід робити так, щоб люди у цих регіонах усвідомили — українська мова не є мовою бидла, козлів або сільських хлопців. Українська мова для мене — незмінний атрибут українськості взагалі, так само як гімн і прапор. Якщо ми позбудемося цих атрибутів, то дійдемо до того, що станемо вторинним придатком Росії. Ніхто в Росії не поважатиме нас, якщо ми розмовлятимемо російською. Повага з’явиться тільки тоді, коли там розумітимуть, що у нас тут все в порядку, тут люди є патріотами своєї країни, вони люблять своє, не цураються його.



Коли «17 миттєвостей весни» переклали на українську мову, пролунало дуже багато закидів у ваш бік...



Я не вкладав у це свої гроші, мені запропонували проект створення комерційної акції. Моя студія звукозапису цим займалася виключно з комерційною метою. В Інтернеті досить часто читав коментарі: «Чому це за наші гроші, на наші податки перекладають фільми?!» Це особисті, приватні кошти, забудьте про це, кошти вклала одна з телекомпаній України, яка захотіла це зробити, мала на те юридичне право, була економічно та фінансово спроможна це здійснити.



Як ви оцінюєте роботу інших студій як власник своїх шести?



Переважно слухаю, як працюють наші студії. І можу сказати, уже без зайвої скромності, що вони найкращі. Адже нещодавно ми придбали досить потужне обладнання, на якому монтувалося дуже багато відомих у світі фільмів. Це один із найкращих пультів на території країн колишнього Радянського Союзу, і не тільки України.



Кажуть, ви ніколи не співаєте під фонограму...



Ніколи не співаю під фонограму, коли для цього є технічні можливості. Маю на увазі мої сольні концерти. А під час телевізійних зйомок неможливо не співати під фонограму.



Чи виправдовуєте ви тих співаків, які на сольних концертах використовують фонограму?



Чому я маю когось критикувати? Це не моя справа, це справа співаків і тих людей, які приходять на їхні концерти, платять за це гроші. Чув, що в Китаї за виступ на концертах під фонограму присуджують п’ять років позбавлення волі. Якби в Україні було так само, у нас залишилося б людей п’ять-сім в естраді. 90% ефіру – це такі проекти, які ми можемо створити за допомогою нашого пульта. Маємо, що маємо: показують те, що люди хочуть дивитися. На сьогодні у нас женуться за рейтингом не думаючи про те, що потрібно піднімати загальний рівень культури.



На яких піснях ви виросли?



На радянських піснях, на музиці Deep Purple, Uriah Heep, The Rolling Stones, Pink Floyd, зараз уже люблю слухати зовсім іншу музику: Френка Синатру, Еллу Фітцджеральд, Тома Джонса, Луї Армстронга.



А хто з українських виконавців вам подобається?



Ви називаєте українськими також тих виконавців, які народилися в Україні, але співають російською?



Так, вони ж також українські виконавці...



Дуже люблю і поважаю Софію Михайлівну Ротару, з дитинства її слухаю. Та взагалі, люблю всіх: і Василя Зінкевича, і Назарія Яремчука. Я мало стежу за молодими виконавцями, особливо тими, які не співають українською мовою. Чомусь маю менше поваги до таких співаків. Це особисто моє внутрішнє переконання, нікому нічого не нав’язую. Щодо тих, що недавно з’явилися, то мені подобається «Лама», гурт «С.К.А.Й.». Думаю, у них є прихильники і в Росії, і на Сході України, так само як і в мене. Ніхто мені ніколи не каже, коли я співаю в Луганську, Алчевську, або навіть у Донецьку, щоб я співав щось російською. Люди абсолютно адекватно сприймають українські пісні, ніхто не створює зайвих перешкод. Це просто хтось намалював таку страшну картинку і намагається політизувати її.



Ви підтримували на Євробаченні Ані Лорак. Як ви вважаєте, чи справедливо Філіпу Кіркорову надали звання народного артиста?



Не мені вирішувати, справедливо це, чи ні. Це вирішує Президент України, який підписує такий указ. Можливо, він так вчинив із якихось політичних міркувань на кшталт добросусідських відносин з Росією. Кароліна вже давно заслужила це звання. Вона і так уже народна співачка, її знають усі. Щодо Філіпа, то я б не присвоював йому цього звання. Це нівелює звання тих народних артистів, якій йшли до цього тривалий час.



Розкажіть секрет щасливого шлюбу з Вікторією.



(Посміхається) Таке цікаве запитання … Тут секретів ніяких немає. Коли люблять одне одного, які тут можуть бути секрети?



Чи зуміли ви зберегти добрі стосунки з Оленою Мозговою?



Донедавна зберігав, як міг. Останні два чи три місяці ми вже не спілкуємося, з її ініціативи. Чому? Не знаю.

