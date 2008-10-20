Парни из «Чорнобривців» накормили шашлыком девушек из «XS»… (ФОТОрепортаж)

Погода в этот день была благосклонна к участникам проекта, поэтому 3 часа, проведённые на свежем воздухе, надолго запомнятся всем присутствующим. Конечно, согревала не только тёплая атмосфера, но и специально закупленная к презентации украинская «медовуха», которая под шашлычок и плов разошлась на «ура». Посетили презентацию коллеги по цеху – группы XS, KremL, Noralasso. Не обошлось без выступления виновников торжества – группы «Чорнобривці». Они исполнили четыре песни со своего репертуара, а закончилось мероприятие долгожданной премьерой клипа. Напомним, что над идеей и съёмками клипа работали сразу два режиссёра - Юрий Шолох (продюсер группы) и Макс Турчев. В основу видеоролика легла идея оживления картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Локацией для проведения съёмок был выбран парк Дружбы Народов. Участники группы Роберт и Стив так удачно вжились в роли запорожцев, что под конец съёмок не хотели снимать шаровары. «Я почувствовал себя настоящим казаком!» - комментирует участник группы Стив. Кроме самих участников коллектива «Чорнобривці», в съёмках были задействованы профессиональные каскадёры, которые прыгали через костёр, делали невероятные трюки. Настя, которая представляет прекрасную половину группы, в этот раз перевоплотилась в настоящую украинскую Галю. По режиссерской задумке, в клипе будет задействована не одна Галя, а целых три.