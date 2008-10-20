Бондарчук уже ставит условия Никитину

Съёмочный процесс проходил на улице, напротив Бессарабского рынка, Василий Бондарчук бегал по дороге и пел «Я люблю тебя больше жизни». Правда, пел исполнитель в пол голоса, так как сзади него шёл человек с огромным магнитофоном из которого доносился хриплый звук. Руководил всем процессом режиссёр со стажем – Виктор Скуратовский. Всё слегка делалось на скорую руку, потому что вечером Скуратовскому предстоит снять клип ещё одному подопечному коллектива господина Юрия Никитина – группе «Авиатор». Виктор на один день запланировал кучу всего, кроме вечерних съёмок, ему ещё нужно отыграть концерт, так сказать, на основном месте работы – к коллективе «Друга ріка». Кстати, продюсер группы, в то время как Бондарчук жарился под осенним солнцем и держал на себе прицеплённую камеру, спокойно сидел в кафе вместе с группой «Hollywood» и попивал кофе. Никитин не просто так проводил время, Юрий давал наставления и рассказывал как правильно вести себя в кадре. Девушки, которые снимутся в клипе у Бондарчука, долго не появлялись перед прессой. Когда же они наконец-то напились кофе, нагримировались и соизволили выйти в люди, прохожие были удивлены. То, что творилось на голове у девушек, вызывало удивление. Создавалось впечатление, что они пришли не на съёмки клипа Бондарчука, а на гламурные похороны. По сюжету клипа, три обворожительные девушки следят за Бондарчуком со своими фотокамерами и изо всех сил пытаются снять мачо в неожиданных позах. А позы у исполнителя действительно немного странные, он всё время переживает и думает о своей жене Кате Веласкес. Со дня на день Катя должна родить Бондарчуку первенца. Заботливый папаша пообещал, что будет присутствовать при родах жены, потому повторял, что в любой момент съёмки покинет съёмочную площадку и поедет в роддом. Видимо, Бондарчук уже почувствовал себя настоящей звездой, что решил ставить условия своему продюсеру. Что тут добавить, одним словом молодец: и звездой стал, и клипы снимает, и даже детей ожидает. {4