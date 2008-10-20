Тан сделал траурный показ, а Вольнову вообще не пригласили (ФОТО)

За последних три дня свои коллекции представили около двадцати пяти дизайнеров. От такого количества показов у многих зашкаливают не только эмоции, но и пропадает способность трезво оценивать модные тенденции. Потому многие знаменитости подходят к посещению Недели Моды довольно избирательно. Заметное оживление наблюдается только на показах старых и известных дизайнеров. Одним из таких оказался Андре Тан. Ему удалось собрать на демонстрацию своей коллекции всю отечественную элиту, ещё и заставить их искать себе место получше и поближе к подиуму. Зрелище, однако, неповторяемое каждым дизайнером. Внимание Андрея и пришедших зрителей было приковано к коллекции, которую Андре посвятил не только своему кумиру, но и многих поколений – покойному Ив Сен Лорану. У всех моделей лицо было закрыто, указывая на то, что они несут траур. Но в тоже время, остальная одежда была менее трагична, наоборот, можно было пронаблюдать яркие цвета и свободный крой. Неплохая коллекция была показана Эдуардом Насыровым, а также Ларисой Лобановой и Кристиной Бобковой. Итогом пятницы стала коллекция Лилии Литковской. Естественно, на этот показ не могла не прийти Светлана Лобода. Певица была в хорошем настроении, так как на следующий день, в субботу, она отмечала свой двадцать шестой День рождения. Следующим показом, привлёкшим небывалое внимание со стороны звёзд разных эшелонов, был показ Виктории Гресь. Очевидно, все наслышаны о сотрудничестве Гресь и Джанет Джексон, потому не обделили своим присутствием её коллекцию. Украшением показа стало исполнение телеведущей Надеждой Мейхер оперной арии. Не сразу было понятно действительно ли Надя умеет так петь, да и вообще Мейхер ли это… Только в конце показа исполнительница вышла уже не в оперном образе, а в платье от Гресь. Зал взорвался аплодисментами, Мейхер удалось приятно удивить своими вокальными данными. Позже Надежда призналась, что собирается работать с Викторией и заказывать у неё концертные костюмы, но есть причина, по которой не все наряды подходят Наде. Что же это за причина Надежда так и не сообщила. На Ukrainian Fashion Week приходят не только, чтобы разглядеть тенденции очередного сезона, но и чтобы уколоть друг друга за самое больное место. Например, так умело сделала Светлана Вольнова. Как только светская львица увидела Лери Винна, сразу же поинтересовалась, что стряслось с его лицом. На что он рассказал о неудавшемся походе в солярий. Красное перегретое лицо исполнителя после этого заметили все. Также Вольнова призналась, что очень хотела бы попасть на показ Лилии Литковской, но по непонятным причинам, дизайнер не оставила ей пригласительный, а без него Вольнова никуда не ходит, статус не позволяет.