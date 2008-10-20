Кристина Агилера пообещала фантастическое шоу и попросила показать Киев

Кристина не выглядела уставшей, и весело отвечала на вопросы журналистов. Говорила много и быстро, переводчик даже не успевал переводить все её реплики. Но, так как она прилетела к нам со своим мужем и полугодовалым сыном Максом (они ждали её в VIP-комнате аэропорта), долго общаться не могла, пишет газета "Сегодня". Агилера призналась, что о Киеве ещё ничего не знает. Но пять дней назад в город прилетели её танцоры и хореографы, которые с удовольствием после репетиций осматривались и вникали в украинскую атмосферу, и она ждёт, когда они ей расскажут об увиденном. В Киеве певица пробудет три дня, за которые собирается вместе с командой отработать своё шоу на сценах Дворца спорта (20 октября) и Дворца "Украина" (21 октября). Кристина попросила журналистов порекомендовать самые интересные места города, хотя ещё не знает, будет ли у неё время их увидеть. Впрочем, организаторы на всякий случай разработали культурную программу для "звёздной семейки". Певица с энтузиазмом рассказала о своём сыне Максе, который впервые побывает на концерте мамы именно в Киеве - Кристина пообещала на полную отдаваться во время концертов и удивить грандиозным шоу не только украинскую публику, но и свою семью. Агилера вернулась на большую сцену уже через три месяца после родов, и ей пришлось очень много над собой работать: "Мне казалось, что нужно учиться петь заново, и было очень трудно. Но я быстро наверстала упущенное во время беременности, у меня даже появилось второе творческое дыхание, я по-другому посмотрела на своё творчество". Последний альбом Агилеры кардинально отличается от других своей лиричностью, певица объяснила это своим взрослением и переходом от роли задорной и откровенной девушки к роли счастливой жены и матери. Несмотря на новое амплуа, любимыми песнями всё таки остаются "Candy man", "Beautiful" и "Lady marmalade", которые в своё время принесли певице не одну премию "Грэмми". Агилера обещает украинской публике фантастическое шоу. Много сюрпризов, песен новых и ожидаемых хитов, и море позитива. Отметим, что вчера в кассах Дворца спорта уже не было "дешёвых" билетов по 250 и 500 грн. Теперь поклонникам певицы надо выложить за концерт как минимум 750 грн (максимальная цена за вход - 2500 грн). Поселилась она в королевском номере столичной гостиницы "Премьер Палац" и попросила в номер дюжину розовых роз на длинных стеблях, которые обязательно должны стоять в 6 ярко-розовых и 6 белых вазах. Также в гримёрке должны быть 12 бутылок воды комнатной температуры только марки Аrrowhead и 12 бутылок охлаждённой воды фирмы Fiji. Одно из требований райдера певицы - это полная свобода передвижения по городу и трёхразовое питание. В мини-интервью американскому журналу People Агилера сказала, что ей было сложно вернуть себе былые формы после рождения ребёнка, так как она является "королевой нездоровой еды", но украинские организаторы попытаются прокормить звезду здоровой украинской пищей.