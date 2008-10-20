Всех своих Юра Никитин упрятал в ДЕПО

Провести с ними торжественный день пришли звезды украинского шоу-бизнеса: Бондарчук и Катя Веласкес, «Арктика», «А.Р.М.И.Я», «NikitA» и «HOLLYWOOD», а также певец Александр Воевуцкий. Заодно ребята сняли новое видео на песню Виталия Волкомора «День рождения». «Идее клипа мы обрадовались. Я, например, вообще с семи лет мечтал стать водителем троллейбуса, – объяснил выбор локации Дима Тодорюк. «90 процентов людей празднуют свой день рождения в банкетном зале или дома за накрытым столом. А нам захотелось отойти от этого стереотипа и собрать всех своих друзей-артистов в веселом и позитивном месте. Им стал старенький желто-красный троллейбус», – говорит Игорь Воевуцкий. За три года группа «Авиатор» успела то, что многим и за пять лет не удается. На счету группы – уже два полноценных альбома «В эфире» и «Мания», золотые диски, завидные продажи, это более 200 тысяч копий, а также многочисленные гастроли. «Песня для нас символична, ведь нашей группе исполнилось три года. Кроме того, она войдет в наш третий музыкальный альбом, который выйдет уже через месяц», – говорит Андрей Сторож. Режиссёр клипа обещает, что видеоработа появится на экранах уже через три недели.