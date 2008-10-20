Экс-жених Анны Семенович раскрыл страшную тайну их романа

Именно он помог Ане после ухода из фигурного катания стать певицей. Но даже это не спасло их отношения. Пять лет назад они расстались. Сегодня сам Мишин готовится штурмовать вершины хит-парадов. «Чтобы не остаться в истории с единственным титулом - «бывший муж Анны Семенович», я решил вернуться к тому, с чего все начиналось, - к музыке», - признался Даниил и согласился рассказать историю своей любви, пишет «Экспресс газета». - Это было десять лет и 20 килограммов тому назад, - грустно пошутил Мишин. - Вечером 20 декабря 1998 года друзья пригласили меня на «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой в спорткомплекс «Олимпийский». После концерта за кулисами я разговорился с Анитой Цой, для которой как раз снял дебютный клип «Полет». Анита убеждала меня остаться на банкет, но я мечтал о чем-то другом, поэтому решил для начала по-быстрому выпить пару бокалов виски в артистическом баре. В очереди к стойке передо мной оказалась скромненькая темненькая девочка, которая вот уже пятый раз чуть ли не плача просила бармена налить ей мартини. Наглые артисты влезали перед ней без очереди, а она, опешив от их наглости, топталась у стойки. Я помог девушке, заодно и познакомились. Оказалось, зовут ее Аня Семенович. Уже через десять минут Мишин предложил Ане выйти за него замуж. Но единственное, чего ему удалось добиться в тот вечер, - записать номер ее телефона. Мобильных тогда не было, поэтому Аня вывела на бумажке домашний. При заходе за очередной порцией виски мне повстречался сценограф Борис Краснов, который предложил составить ему компанию в казино. Я согласился. Выйдя из казино, где, разумеется, тоже побаловался спиртным, я споткнулся и упал в сугроб. Чернила на бумажке с номером телефона размазались. Наутро Даниил решил во что бы то ни стало отыскать новую знакомую и, взяв телефон, стал перебирать варианты. Наконец он попал на Аню… Уже через пару недель 18-летняя Семенович переехала в квартиру к 23-летнему ухажеру. Он, недавно перебравшись из родного Питера в столицу, снимал квартиру в знаменитом доме на Набережной. Молодым людям пришлось выдержать жесткий прессинг Аниных родителей, которые скрепя сердце впервые позволили дочери жить с мужчиной. - Но я вовсе не был первым у Анюты, - вспоминает Мишин. - До меня она пережила единственную скоротечную и несчастную любовь с каким-то мужичком, который был значительно ее старше. Я, конечно, имел опыт побогаче Аниного. Первая моя жена Александра (я не делю браки на гражданские и официальные) была дизайнером. Брак со второй супругой Настей, с которой я был даже обвенчан, - грустная история. Так получилось, что деньги, которые нам удалось зарабатывать за счет съемки клипов и организации кинофестивалей, вскружили нам обоим голову. Посчитав, что мы состоявшиеся люди, которые больше не нуждаются во взаимной поддержке, мы расстались. Вскоре Настя погибла. Бросившись как в омут головой в новый роман, Мишин быстро понял, что его очередная избранница ничем, кроме спорта, серьезно не увлечена. Родители в три года отдали Анюту в фигурное катание. В надежде, что ей удастся вырастить чемпионку, Анина мама даже бросила работу. - Бывая в доме у родителей Семенович, я сходил с ума от их бесконечных разговоров исключительно о танцах на льду. Любое торжество или день рождения мгновенно превращались в дискуссии: кто с кем катается и как. Через три месяца после знакомства Анин тренер, Наталья Линичук, предложила своей подопечной готовиться к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Влюбленные сильно переживали вынужденное расставание. Однако Даниил регулярно мотался в США, чтобы быть рядом с Семенович. - Даже стюардессы стали меня узнавать, - улыбается Мишин. - Не обращая внимания, что упускаю много возможностей по работе, я летел на крыльях любви. Каждый раз привозил гору подарков, а еще всякие русские деликатесы и чемодан видеокассет, чтобы развлечь Аню. Помню квадратные глаза таможенника, у которого за спиной висел огромный рекламный плакат фильма «15 минут славы». Картина должна была выйти на экраны Америки только через пару недель, а таможенник нашел у меня видеокассету с фильмом. Меня запросто могли обвинить в видеопиратстве, я еле отбоярился. Устроив более тщательный досмотр моих вещей, у меня изъяли батон колбасы и буханку хлеба. Хорошо, не полезли в наплечную сумку, в которой находились два килограмма красной и черной икры. По просьбе Ани Даня однажды даже привез в Америку тяжеленный мангал. Видите ли, девушке по выходным захотелось шашлычка. - Короче, несмотря на все трудности, мы были счастливы, - продолжает Мишин. - Мы даже собирались пожениться. Но все испортила спортивная карьера Ани. Тетеньки-тренерши с «халами» на голове делали все возможное, чтобы убедить спортсменов не портить свою карьеру печатью в паспорте. Убеждали: выходить замуж можно только за партнеров по катанию. А если же ты расписываешься с кем-то со стороны, значит, спорт для тебя - не самое главное в жизни и ты ничего серьезного не добьешься. На Аню эти разговоры очень влияли... В очередном сезоне партнером Семенович в танцах на льду поставили Романа Костомарова. - У Ромы оказался очень тяжелый характер. Он всегда надо мной издевался, специально кидал с поддержек, мог ударить. На льду постоянно стоял мат-перемат. За год катания с ним я узнала такие слова и выражения, которых до этого даже и не слышала, - в свое время жаловалась в нашей газете Семенович. А потом Костомаров и вовсе так подставил Аню, что ее карьера постепенно сошла на нет. - Аня очень тяжело переживала предательство Ромы, - вспоминает Мишин. - Я до сих пор считаю, что он поступил очень некрасиво: не предупредив нас, сбежал в начале очередного сезона к Татьяне Навке. Представьте, сколько времени было упущено на поиск другого партнера, на изготовление новых костюмов! А это в те годы было непросто. Спортивные чиновники скупились на наряды для фигуристов, поэтому каждый крутился как мог. Например, Илье Авербуху приходилось надвигать шапочку на лоб и во время отпуска бомбить на машине, чтобы собрать денег. Костомарову костюмы оплачивали родители, ну а Семенович, разумеется, я. Чтобы залечить моральную травму Семенович, после окончания спортивной карьеры Даниил решил сделать из нее певицу. Даже при его обширных связях в мире шоу-бизнеса это оказалось непросто. - Учитывая количество сочиненных мною песен и то, что любимым развлечением Ани было попеть караоке, я предложил любимой создать музыкальную группу «Ангелы Чарли», в которой бы она стала солисткой. Аня с радостью согласилась. Все свои средства я вбухал в запись альбома и в съемку клипа, в котором поучаствовала фигуристка Мария Бутырская. Вскоре ко мне обратились с канала ТВС и предложили делать для них блоки утренней и ночной музыки. Я согласился с условием, что вести программу будет Семенович, а ее новый клип будет регулярно демонстрироваться. Увы, появление Ани на голубом экране настолько вскружило ей голову, что она стала пренебрежительно относиться к своему гражданскому мужу и продюсеру. В то время Семенович близко подружилась с фигуристкой по имени Настя, которую в тусовке некоторые считали приверженкой нетрадиционных сексуальных отношений. Семенович все реже появлялась дома и каждую ночь в компании подружки уезжала на очередную тусовку, откуда возвращалась навеселе. - В последние полгода наших отношений все складывалось один к одному, - вздыхает Мишин. - Я судорожно искал средства, чтобы расплатиться с долгами за создание «Ангелов Чарли», вел бесконечные переговоры. Из колеи меня окончательно выбило внезапное возгорание нашей машины, которая стояла под окнами дома Аниных родителей. Кто-то кинул в нее бутылку с зажигательной смесью, и она сгорела до тла. Кроме того, в конце декабря 2002 года мне объявили, что музыкальные программы на ТВС отныне должны идти без ведущей. Дескать, работа канала, где вещает сам Евгений Киселев, не может открываться и закрываться пятым размером груди. Кстати, всем интересующимся могу сообщить, что бюст у Ани свой, а не силиконовый. Весть о прекращении работы Ани в качестве телеведущей стала последней каплей. В этот же день она заявила Мишину, что между ними все кончено. Оказывается, на телеэкране ее разглядел продюсер группы «Блестящие» Андрей Шлыков, который и предложил поработать большегрудой девушке в своей группе. Ну, а что затем стало с Аней, вы и без меня знаете.