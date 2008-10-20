Лина Мицуки не хотела уходить из звездного дома

Покидать проект «фабрикантам» становится все тяжелее. - Я не хочу собираться. Хочу остаться с вами, - повторяла Лина в свой последний вечер в Звездном доме. Сложно собираться ей было не только из-за моральных переживаний. Одежда ребят, которую они складывают в гардеробной, с каждым днем перемешивается все больше. Лине предстояло перебрать ворох нарядов, чтобы найти и извлечь оттуда свои вещи. Разобраться в концертных платьях, шпильках, сапогах, спортивных штанах и брюках, стихийно сваленных в одном месте, ей помогали все домочадцы. Опустились руки у Лины уже на первом этапе сборов, когда упаковали только обувь. - Все, я больше не могу, - вздохнула она, - Мне нужно сложить еще столько вещей, а это выше меня. Пускай все остается. - Лучше ты оставайся, - предложил Боря. Но, по правилам проекта, прощание было неизбежным. Общими усилиями вещи Лины все-таки были упакованы и аккуратно сложены у входа. Но просто так отпускать Мицуки никто не собирался. Уже на выходе из Звездного дома Востокова подбежала к ней с большим куском торта. - На вот, ешь, пока здесь. А выйдешь – Боже тебя упаси объедаться, - сказал она, протягивая сладкое. Каждый из «фабрикантов» прощался с Линой по-своему. Регина подарила Мицуки свои «счастливые» сережки. - Я в них прошла все кастинги. Это на самом деле ценная вещь! – призналась она. Лена Виноградова долго думала, что преподнести подруге на прощанье. - Хочешь, я подарю тебе себя? - грустно предложила она Лине. Но в результате отдала «фабрикантке» один из самых любимых своих нарядов. - У этой кофточки есть своя история, свой секрет. Я в ней выходила на сцену всего лишь раз, но она мне очень дорога. Возьми, я думаю, тебе пойдет! – сказала она. Лина была искренне тронута. - Хорошие мои! Вы мне все стали родными, и я очень не хочу уходить! Запомните, каждый из вас интересен по-своему. Мойте посуду, не ругайтесь, помогайте друг другу здесь. Аминь! – с чувством сказала она на прощанье и закрыла за собой дверь. А вдогонку ей неслись аплодисменты и крики «Звезда!». Следите за жизнью «фабрикантов» в теледневниках на Новом канале, по будням в 7.00, 14.20 и после полуночи! Гала-концерты Второй «Фабрики зірок» по суботам в 22.00! В следующую субботу вместе с «фабрикантами» на сцене выступит музыкальный продюсер проекта Наталья Могилевская