Киркоров будет драться за Прохора Шаляпина?...

20 октября 2008, 16:38

Не успели телевизионщики вписать артиста Шаляпина в подопечные Филиппа Киркорова, а сам Прохор - вспомнить о своем расставании с продюсером Виктором Дробышем, как в светских кулуарах родились новые слухи, на этот раз - о возвращении певца в продюсерский центр Дробыша.

На основании договора, заключенного между артистом Шаляпиным и Виктором Дробышем, право на продюсирование Шаляпина последним завершается по истечении срока действия договора, который заканчивается 5 декабря 2008 года. Исправить критическую ситуацию уже вряд ли возможно. Имя Шаляпина в шоу-индустрии держится исключительно на его амбициозности и скандальности. При всем этом, в творческом лентяйстве Прохора обвинить никак нельзя: артист записывал песни самостоятельно и как результат, из всех фабрикантов шестого созыва Шаляпин записал в студии самое большое количество качественных треков, даже без учета перепетых композиций. Сегодня артист находится в «подвешенном» состоянии. К сожалению, решить самостоятельно все проблемы с концертными эфирами и радиоротациями он не в силах. Ему остается надеяться исключительно на свою природную яркость и обаяние, раздражающие многих коллег по цеху. После завершения проекта «Фабрика звезд» все свои сценические костюмы, недешевые услуги звукозаписывающих студий и балетные постановки для своих выступлений, певец окончивший Академию имени Гнесиных, оплачивал и оплачивает самостоятельно из своих концертных гонораров. «Несмотря на сложные взаимоотношения, единственные, кто внес свою лепту в мое творческое развитие,- это Виктор Дробыш и Игорь Логинов. И я благодарен им за это», - говорит певец. Не смотря ни на что, Прохор не унывает и не впадает в депрессию. «Меня предавали близкие люди, оскорбляли журналисты. Но от этого я стал только сильнее. Я был всегда слишком открыт и откровенен с людьми, считал друзьями тех, кто ими не являлся, и за свою наивность заплатил очень высокую цену. Сейчас я понимаю, что мне мешали мои открытость и человеколюбие. Мне удалось снять розовые очки, и теперь я буду мудрее и осторожнее. Я знаю, что скоро моя аудитория будет исчисляться миллионами, потому что я люблю людей, для которых пою», - говорит Шаляпин.

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