Дизайнер Иванова рекомендует носить несколько трусов одновременно (Смотреть ВИДЕО)

Дизайнер представила коллекцию в японском стиле, но это не были традиционные восточные мотивы. Посетил коллекцию миллионер Гари Корогодский, бизнесмен был в восторге от моделей и одетой на них одежды. По замыслу Ивановой, её коллекция не должна была напоминать Японию в её первозданном виде, это одежда для скромных на первый взгляд девушек, в которых внутри живёт чертёнок. «У девушек невинные глазки и жёсткий характер, много школьной формы Кроме того, есть и трусики девичьи. Кстати, на улицах Японии есть своеобразный бизнес, девочки выходят вечерком и одевают на себя много-много трусов, мимо проходят старые извращенцы и покупают у них нижнее бельё. Девочки на этом неплохо зарабатывают», - рассказывает дизайнер Елена Иванова. По словам, Ивановой, она посещала Японию в поисках вдохновения. «Творческие люди никогда не ездят в туристические поездки, они всегда ищут где бы вдохновиться», - утверждает Елена. Показ коллекции Ивановой был довольно-таки энергичным благодаря музыкальному сопровождению, над которым работал Филипп Мясников. Основной темой коллекции стала «Made in Japan». Следующим масштабным «выходом в свет» будет подготовка к Новому году. Специально для этого праздника Елена Иванова готовит массу приятных сюрпризов. Немаловажным фактом остаётся музыкальное сопровождение, ещё неизвестно с кем она будет работать в дальнейшем, но трэк, сопровождающий вчерашнюю коллекцию несомненно принёс ей удачу и признание всех гостей. %v%