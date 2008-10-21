Дмитрий Маликов: Заниматься самолюбованием – не мужское дело

Как оказалось, в обычной жизни Дмитрий тоже не лишен лиризма, и чувства играют для него очень большую роль. О любви и прочих страстях человеческих артист поговорил с Daily Show. - Дима, мне почему-то кажется, что вы верите в любовь с первого взгляда?

- Да, верю. И это касается не только любви, но и прочих ощущений. Я считаю, что первая эмоция - самая сильная и правильная, поэтому нужно ей доверять. Поэтому можно увидеть красивую девушку и сразу «втрескаться по уши».

Со мной такое часто бывало. Правда, потом царевна может превратиться в лягушку! (Смеется) Но это уж кому как повезет. Всегда есть время. Чтобы рассмотреть объект своей любви и не сделать серьезной ошибки. Мне, к счастью, в семейной жизни повезло.

- Как вы считаете, что важнее в семейных отношениях – любовь или совместимость на уровне быта и привычек?

- Вы еще спросите про сексуальную совместимость! (Смеется) Смех смехом, а это, если серьезно, намного важнее других совместимостей. Так показывает практика. У людей может быть много общего, но если они абсолютно не подходят друг другу в постели, то семейная жизнь вряд ли удастся. Ну, или будут проблемы, это факт.

Хотя, конечно, у каждого своё понятие любви. Кроме того, в каждый период жизни эмоции и чувства воспринимаются по-разному. Ты по-разному относишься к человеку, я имею в виду. Сначала есть очень активная влюблённость, потом какое-то привыкание, потом под влиянием каких-то событий или фактов эта любовь может возникнуть снова, а может, наоборот, угаснуть.

Поэтому бытовая совместимость тоже крайне важна, так как на одной любви - так же как и в творчестве на вдохновении, долго не протянешь. Чтобы вдохновение приходило, обязательно нужно постоянно к этому готовиться, упражняться в творчестве.

Так же и в любви: чтобы была любовь, нужно упражняться и в быту, уступать и помогать друг другу, понимать, когда твой супруг или супруга себя неважно чувствует. Понять, войти в положение - и по возможности простить.

- Уже не первый год ваше имя входит в список "100 самых красивых людей Москвы". Вам это льстит?

- Это, скорее, может льстить женщине. А мужчине… Не знаю. Видимо, все зависит от мужчины. Мне кажется, что у мужского пола на первом плане должны быть другие ценные качества. Скажем, надежность, ум, воля. А красота может достаться и в подарок! (Улыбается) Но над ней все равно надо работать. Вот меня природа с помощью родителей наградила, скажем так, нормальной внешностью, и за это большое спасибо.

Но я сам по натуре - не разрушитель, предпочитаю сохранить то, что подарено. Ничего особенного для этого не делаю. Просто cтараюсь поменьше есть, не очень много пить, побольше спать, немножко заниматься спортом. Но мечтать о том, чтобы попасть в какие-то там топы? Нет, я такой цели точно не преследую. Заниматься самолюбованием не мужское дело, я считаю. Даже если ты артист.

- Значит, это только девушкам простительно. Кстати, как вы относитесь к особам, которые стремятся похудеть любой ценой?

- Я это не приветствую. Женщина не должна быть чересчур худой, ведь сама женская природа предполагает наличие определенных линий, привлекательных объемов. Во всяком случае, я как мужчина ценю именно такую красоту, меня привлекают женщины с формами.

- Говорят, вы большой любитель гороскопов, что, в общем-то, нехарактерно для мужчины?

- Да, я довольно серьезно отношусь к этим вещам. И я не считаю, что гороскопы – прерогатива женщин. Такие вещи, мне кажется, касаются всех. Верить или не верить – другой вопрос. В конце концов, любой прогноз всегда можно сверить с жизненными процессами и сделать выводы.

Главное в этом деле – не нарваться на шарлатанов. И еще не советую увлекаться «растиражированными», обезличенными гороскопами, которые обычно печатают в газетах. Если очень хочется, лучше составить персональный гороскоп у знающего человека. Вот у меня одно время был личный астролог, и он сообщал мне сведения о моем будущем, которые, как правило, сбывались до отдельных эпизодов.

- Например?

- Например, предсказал рождение моей дочери Стефании, когда мне исполнится тридцать. Хотя во время нашего с ним разговора дочки, как говорится, не было даже в проекте! Такие вещи не могут не поражать.

- Дима, говорят, несмотря на внешнюю мягкость характера, вы очень настойчивы в своих стремлениях. Причем, как в работе, так и в личной жизни. Например, по слухам, за супругой долго ухаживали и все-таки добились своего!

- Может, звучит нескромно, но я действительно привык добиваться того, чего хочу. У нас с Леной (жена певца – М.Ф.) на самом деле все сложилось очень быстро и удачно. Мы живем счастливо более пятнадцати лет. Хотя когда отношения только зарождались, честно скажу, я очень сильно переживал.

После первого свидания улетел на какие-то затяжные гастроли по Сибири, звонил ей оттуда. Но потом, когда вернулся, понял, что все нормально! Мне досталась терпеливая и умная женщина. Через месяц мы уже жили вместе. И я не устаю благодарить судьбу за то, что рядом со мной такой человек. Для человека моей профессии это правда очень большое счастье и удача.

- А как вы познакомились?

- Я увидел фотографию своей будущей жены в фотоальбоме у друзей и попросил нас представить друг другу.

- Наверное, при встрече вы сразу осыпали красавицу комплиментами?

- Вы будете смеяться, но первое, что я сказал, увидев Лену: «Какая у вас красивая машина». По тем временам у нее был действительно очень интересный автомобиль. Но потом, конечно, перешел к более подходящим для романтического знакомства комплиментам.

- Вы много лет прожили с Леной в гражданском браке и лишь после рождения дочки Стефании решились официально оформить свои отношения. По какой причине, если не секрет?

- Потому что мы были уверены друг в друге и без штампов. Мы считали друг друга мужем и женой с самого начала совместной жизни. Но когда родилась Стеша, мне сказали, что не будучи официальным мужем ее матери, я должен формально ребенка «удочерить». На этом пункте я сломался и решил расписаться с любимой женщиной. Впрочем, никаких существенных плюсов, а уж тем более минусов, в наших отношениях штампы в паспорте не добавили.

- Вы действительно производите впечатление очень гармоничной пары. Наверное, редко ссоритесь?

- В семейных отношениях бывают разные моменты. Вообще-то я спокойный и совершенно неконфликтный. В этом мы очень похожи с женой. Она тоже Водолей, но годы рождения у нас разные, поэтому... меня точно лучше не доводить! Один раз разбил дорогой стояк для дисков - такой был всплеск энергии. Хотя я отходчив и стараюсь не затягивать конфликты.

- Успеваете ли вы проводить время с ребенком?

- Времени всегда мало, но мы с Леной периодически берем дочку на модные тусовки, если они устраиваются не очень поздно и недалеко от нашего дома. Там Стеша ни на минуту не отпускает моей руки и очень трогательно кокетничает с окружающими.

- Вы перебрались с семьей за город. С чем это связано?

- Еще до рождения дочки у меня появилось непреодолимое желание просыпаться в тишине, ходить босиком по земле. Артисты ведь всегда на виду, и в городе расслабиться практически невозможно.

Совсем другое дело – свой дом с участком и надежной охраной. Когда ты не волнуешься за ребенка, который играет под окнами, не натыкаешься на неуравновешенных девушек в подъезде. Это позволяет сэкономить очень много энергии. Кроме того, свежий воздух и природа дают много сил. Еще загородная жизнь позволяет побыть иногда наедине с самим собой.

– Скажите, Дима, а у вас есть недостатки?

– Ну, я ленив. А еще эгоистичен, так как всегда был избалован женским вниманием. Вот такой фрукт достался Лене! (Смеется)

– Бывают у вас депрессии?

– Слава богу, не так часто. Но если случается, то могу немного выпить. Потому что, знаете, у меня есть еще один недостаток: если мне плохо, я должен это выплеснуть на кого-то. В таких ситуациях могу быть некорректным. Работа ведь сумбурная, нервная. Поэтому лучше выпить рюмочку-другую, и негатив уйдет без последствий для моих родных.

– Я слышала, вы собираетесь издавать мемуары. Не рановато?

– Согласен, рановато. Просто у меня скопился большой фотоархив, и я задумался о том, как его использовать. Можно было бы издать что-то вроде альбома, какие-то забавные истории туда включить. А для мемуаров пока фактуры не хватает. Это ваши коллеги додумали насчет мемуаров!

– Дима, а вы не жалеете, что сейчас вокруг вас нет былого ажиотажа?

– Я бы сказал, что нет былого ажиотажа вокруг поп-музыки в принципе, а не вокруг меня конкретно. Даже когда нынешние кумиры приезжают куда-то на гастроли, все равно это не то, что было с нами, когда мы начинали. Как шутил один мой знакомый: «Девушки, с которыми я знакомился в юности, уже начали умирать»… У меня, к счастью, более радужная ситуация. Девушки, с которыми я знакомился в юности, уже обзавелись семьями, молодежные каналы меня берут, в форматы многих радиостанций я попадаю, так что… рано закапываться! (Смеется)

- Скажите, а жена не ревнует, что вас постоянно сопровождают фактурные красавицы из балета, да и вообще?

- Я же сказал, что у меня умная жена, поэтому к моей работе она относится профессионально. Меня всегда окружали и окружают очень красивые женщины, так что ревновать было бы глупо и бесполезно. Тем более. Я не даю повода. Я однолюб и никогда не сделаю своей любимой женщине и ребенку больно. Мы полностью доверяем друг другу, и Лена во многом мне помогает, за что я ей очень благодарен. Дай бог каждому артисту иметь такую жену, как у меня!



