«Зiрковi драми»: Серебрянская рассказала о самой страшной потере

Она пыталась смириться с мыслью, что ее мамы больше нет. -Я гуляла по улицам Дюссельдорфа, и не знала, куда себя деть… - признается спортсменка. - Приехала полиция, там все очень строго, они подъехали: «С вами все нормально?». Проверили, не в наркотическом ли я состоянии. Я говорю - такое произошло… Они уехали, оставили в покое… Катина мама, под чьим руководством Серебрянская достигла наибольших спортивных успехов (в 96 году в Атланте она стала абсолютной олимпийской чемпионкой), сгорела за несколько месяцев от рака груди. Катерина из-за проблем в личной жизни поначалу не замечала, что с мамой что-то не в порядке. А сама Любовь Евсеевна не хотела обращаться к врачам, ходила в церковь и пыталась облегчить свое состояние с помощью нетрадиционной медицины. Когда наконец-то Катя убедила маму обратиться в немецкую клинику, было уже поздно. - Доктор просто посмотрел на маму и задал такой вопрос: «Вы что, не хотите жить?», - вспоминает спортсменка. - Мама говорит: «Хочу, очень хочу!». «А как можно было запустить себя до такого состояния?». Оказалось, что метастазы полностью уже по всему организму... Последние месяцы жизни Любови Серебрянской семья была рядом с ней. Очнувшись от собственных переживаний, Катя все время проводила с мамой и трехлетним сыном Женей, которого раньше часто оставляла на бабушку или няню. - Мама лежала на диване, и я с малым Женькой в это время играла, как-то мы с ним контакт наладили, - вспоминает Катерина один из последних дней, проведенный вместе с Любовью Евсеевной. - И она говорит: «Ну, теперь я могу уходить со спокойной душой, потому что вижу, что мать обрела сына, а сын обрел свою мать». Тема следующего выпуска программы – исцеление чудом. Смотрите "Зіркові драми" на Новом канале 26 октября, в воскресенье, в 15.00