Пономарёв снял новый клип (Эксклюзивные ФОТО)

«Эта песня, конечно, о любви. Вышла она довольно позитивной и танцевальной. Она обязательно войдет в мой новый альбом», - говорит Александр Пономарёв. Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский. Напомним, что первой совместной работой Александра с Виктором были съемки клипа на песню «Любов- війна». «Мне понравилось работать с Виктором. Поэтому я решил продолжить наше сотрудничество съемкой нового клипа…», - рассказывает исполнитель. Съемки клипа происходили в большом спортивно-танцевальном зале и длились 2 дня: 11 октября состоялся кастинг, а 19 октября- основной день съемок. «Основная идея в сюжете – как можно больше показать наших простых украинских девушек, которые не состоят в модельных агентствах. Хотя изначально сюжет клипа был другим» - утверждает Александр. «Раскрывать заранее детали и сюжет клипа не буду, но съемки были веселые и не принудительные, таким будет и клип. Все были молодцы! У всех было хорошее настроение от начала и до конца, несмотря на то, что съемочная группа начала свою работу в 8 утра и закончила ее поздней ночью. Все, конечно, устали, но это была приятная усталость после проделанной работы», - продолжает рассказывать подробности съёмок главный герой клипа. «Песня «Любиш ти мене чи не любиш» очень позитивная, - говорит Виктор Скуратовский. - поэтому в сюжете мы хотели передать эмоциональность любви с разных сторон и в разных ее проявлениях совершенно непохожих друг на друга девушек. И нам это удалось! Думаю, в середине ноября можно будет уже увидеть и оценить новый клип».