Борис Моисеев: «Я вызываю Вячеслава Зайцева на дуэль!»

В Москве, после съемок программы «Звёздный лед», мы поинтересовались у Бориса Моисеева, как он относится к резким высказываниям Вячеслава Зайцева в последних его интервью о непрофессионализме Бориса Моисеева как ведущего украинской версии программы «Модный приговор». «Зайцев всю жизнь резко относился ко всему. С огромным чувством ревности он относится к тому, что касается моды. Именно поэтому, всё то, чем он занимается, будь то фэшн-индустрия или телевизионные проекты — стоит в ступоре и на месте. Вячеславу нужно многому поучиться, взять уроки мастерства у своих коллег, таких, как Валентин Юдашкин или Денис Симачёв, чтобы выйти из творческого кризиса. Ну а в свете его высказываний и интервью, о котором Вы говорите, я вызываю его на дуэль». Напомним ранее, что в одном из таблоидов, Вячеслав Зайцев весьма нелестно отозвался о работе Бориса Моисеева в программе «Модный Приговор», которая начала выходить на украинском телеканале «Интер». «...Он же категорически не имеет никакого отношения к моде. И то, что он говорит и как рассуждает об одежде, мне было просто стыдно слышать!» - комментирует работу Бориса Моисеева в программе «Модный приговор» Вячеслав Зайцев. Что послужило для подобных высказываний со стороны известного Кутюрье не известно. Видимо, чувство ревности захлестнуло Зайцева такой волной, что тот не смог удержаться, чтобы не съязвить в сторону деятельности Артиста. "Зависть — вещь ужасная. Не надо бояться конкуренции, Вячеслав Михайлович. Если Вы неуверенны в своих силах и в своем творческом потенциале, то это другой разговор. Но я не позволю человеку в таком тоне высказываться о моём профессионализме, - заявил Борис Моисеев. Я мужчина, меня воспитало искусство, и я не боюсь постоять за себя, поэтому готов публично вызвать его на словестный дуэль. Когда-то были дуэли, потом люди назначали "стрелки", чтобы разобраться между собой. Теперь все иначе, более цивилизованно. Через любое средство массовой информации, в том числе и через передачу "Модный приговор" я вызываю Вячеслава Зайцева на дуэль!" Вячеславу Зайцеву давно пора успокоиться и жить спокойно дальше, появляясь несколько раз в неделю на Первом канале, а не пиариться, с помощью спорных высказываний про проекты украинского телевидения... А что будет, если я приму другие приглашения по участию в рейтинговых передачах и фильмах на российском телевидении? Я свободный артист, живущий в свободной стране. Меня знают и любят и в братских республиках. Моя популярность высока, в отличии от популярности именитого кутюрье. Если Вячеслав Зайцев - мужчина, то он примет мой вызов. Пришло время для мужского разговора".