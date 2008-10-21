Полтора миллиона долларов заплатит Голливуд Виктору Павлику!

Том Круз получит рекордный в истории голливудских гонораров сумму эквивалентную в 56 миллионов. Русские актер Владимир Меньшиков получает за роль в Голливуде 1 миллион долларов. Почти 1 500 000 обещали Виктору Павлику за роль в триллере «Циклон». Все выходные популярный артист Украины провел над изучением сценария голливудского триллера, где ему ранее была предложена одна из главных ролей. Уже в конце октября Виктор планировал посетить Соединенные Штаты и там на месте обсудить все детали контакта и сценария. Однако, учитывая плотный концертный график, который с приближением новогодних праздников становится только активнее, украинский шикидым запросил у американской стороны выслать ему почтой все документы. - Мне прислали сотни страниц на английском языке – рассказывает популярный исполнитель. - Сценарий перевел переводчик, а вот в суть контракта с голливудской кинокомпанией сложно вникнуть даже юристу. Стоит сказать, что в контракте была указана и сумма гонорара для нашего исполнителя – 1 200 000 плюс 2% от сборов. Также согласно контракту Виктор должен полностью отказаться от какой-либо деятельности кроме съемок в данном фильме, а также на пол года уехать в США. Именно столько времени займут съемки его роли в фильме. Согласно сюжету Виктор должен будет играть мафиози, прибывшего с Украины под маской украинского исполнителя, приехавшего якобы на гастроли. На самом же деле ему необходимо будет войти в доверие одной из преступных группировок и подставить их во время операции по похищению дочери американского сенатора. Точнее похитить и увезти в Украину выкуп. Кстати, заслуженный артист Украины Виктор Павлик станет первым украинским артистом, который сыграет в голливудском фильме. Больше того, ровно 500 тысяч долларов от своего гонорара он готов пожертвовать в украинские детские дома и дома-интернаты. - Голливудские кинокомпании стали отказываться от услуг раскрученных звезд и расширяют свой горизонт касательно новых лиц – рассказывает Виктор. А все потому что все чаще стали повторяться такие случаи как с Николь Кидман. Австралийка за фильм «Колдунья» получила 22 миллиона долларов! Но фильм даже не отбил затраты на производство. Пожелаем же Виктору удачно дебютировать в качестве актера и привезти в Украину Оскар!