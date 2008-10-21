Москву ожидает неделя высокой моды

В этом сезоне RFW расширяет границы своего присутствия в городе. 111 событий - это более 65 показов, 8 деловых семинаров и пресс-конференций, порядка 20 вечеринок, fashion-проекты с 5-ю магазинами "Республика" и 7-ю лучшими ресторанами города, концептуальная фотовыставка при поддержке TopShop, благотворительная акция дизайнеров RFW и фонда "Линия Жизни" и многое другое. Впервые в России и исключительно в рамках Russian Fashion Week свою коллекцию представит Ее Королевское Высочество Принцесса Сириваннавари. Коллекция "Ethnic Rock", уже покорившая подиумы Парижа, будет выставляться на протяжении всей недели моды на основной площадке RFW. 28 октября Ее Высочество лично откроет Российскую Неделю Моды сезона весна-лето 2009. Это не первый визит представителей королевских семей на RFW. Несколько лет назад Принц Эндрю Герцог Йоркский присутствовал на показах Russian Fashion Week. В расписании показов RFW этого сезона - более 60 дизайнеров из России, Украины, Испании, Италии и других стран мира. Свои коллекции представят постоянные участники RFW: ПАРФЕНОВА, Юлия Далакян , Chistova&Endourova, Viva Vox, SERGUEI TEPLOV, Cyrille Gassiline, KATIA MOSSINA, POUSTOVIT, Konstantin Gayday, Masha Kravtzova, Anastasia Z, Елена Макашова, Людмила Норсоян, Дмитрий Логинов, Егор Зайцев , Елена Супрун, Маша Шароева, Ольга Самощенко, Ольга Бровкина, Ольга Деффи, PERSONAGE, Mainaim и многие другие. В этом сезоне на подиумах Russian Fashion Week дебютируют более 10 модельеров, в том числе известные российские дизайнеры Олег Бирюков, Людмила Мезенцева и Сабина Горелик. Дизайнер Маша Цигаль, чей показ состоится 1 ноября, возвращается на RFW после некоторого перерыва, точно так же, как и Светлана Тегин, чью новую коллекцию можно будет увидеть 3 ноября. Международную составляющую в Российскую Неделю Моды привнесут зарубежные дизайнеры Custo Barcelona (Испания) и Toni Francesc (Испания) - хэдлайнер Mexico Fashion Week, Alessandro de Benedetti (Италия), Мария Власова (Латвия) - хэдлайнер Riga Fashion Week. В качестве гостей Russian Fashion Week, помимо влиятельных fashion-критиков, ожидаются руководители нескольких европейских недель моды. Celebrity-событием сезона станет премьерный показ коллекции Timati для Sprandi. Знаменитый r’n’b-исполнитель впервые выступил в качестве дизайнера одежды и запускает собственную линию в рамках Russian Fashion Week 2 ноября. Еще одной премьерой сезона станет показ Татьяны Усольцевой, которая получила гран-при конкурса профессиональных модельеров им. Н. Ламановой, проведенного Московским Домом Моды В. Зайцева и Агентством Моделей SLAVA ZAITSEV. Показ состоится 2 ноября. RFW уже много лет представляет на своем подиуме коллекции победителей конкурса им. Н.Ламановой и "Русского Силуэта".