Кристине Агилере не удалось собрать аншлаг в Киеве (ФОТО)

В связи с тем, что цены на билеты были почти заоблачными, раскупить их так и не смогли. Интересно, какая ситуация будет сегодня в Дворце «Украина», где максимальная цена билета достигает 12 тысяч гривен... На вчерашний концерт цены были более демократичны- от 250 до 2500 гривен. Но всё же не в силах украинские поклонники позволить себе такое дорогое удовольствие. На разогреве у Кристины Агилеры были Настя Каменских и её верный напарник и помощник по сцене – Потап. Парочка как могла, так и веселила народ, но зрители требовали только Агилеру. Сами же Потап и Настя очень хотели пообщаться со звездой мирового масштаба, но до концерта им это не удалось, так как Кристина долго репетировала, а потом пошла восстанавливать силы перед выходом к украинской публике. Концерт мировых звёзд не может начаться без задержки, исключением не стала и Кристина Агилера. Первыми композициями, прозвучавшими из уст Кристины стали совершенно новые хиты. Никому неизвестные песни не вызвали огромного аиотажа, но как только зазвучали первые аккорды старых и проверенных хитов, зал сразу же взорвался и начал подпевать певице в один голос. Безусловно, концерт действительно был на высшем уровне, он продлился около полутора часов, но зрителям показалось мало. Кстати, все кто купил более дешевые билеты, могли смело переходить в Фан-зоны подороже, так как организаторы сами завлекали присутствующих туда, дабы Агилера не заметила отсутствие немыслимого аншлага. После концерта Кристина поспешила удалиться из зала в сопровождении массы телохранителей, привезенных с собой в тур.