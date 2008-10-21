«Пара нормальные» умеют удовлетворять любые вкусы…

21 октября 2008, 17:04

На днях поклонники «нефанерной» музыки в предвкушении порции хорошего драйва, занимали свои места в одном из киевских клубов.

Среди публики появлялись знакомые персонажи: группы «D-Lemma», «Queens», Семирамида, все они оживленно беседовали с друзьями, участники концерта «Chicos de la Fiesta», «Антителами» и музыкантами группы «Пара Нормальные». За кулисами, тем временем, поздравляли Ивана Дорна с Днем рождения те, кто не успел это сделать в пятницу. У барной стойки располагались все новые и новые гости. Послушать «Пара Нормальных» зашел Фагот, с букетом желтых цветов пришел Андрей Князь. Неожиданно на танцпол вышел долговязый черный парень, который громко и быстро заговорил, компенсируя свой неуверенный русский неукротимой энергией. Буквально за несколько минут ему удалось в буквальном смысле наделать шума, под который и вышли на сцену первые участники концерта, горячие латиносы «Chicos de la Fiesta». Те, кто уже не раз видел выступления «Чикосов», поняли, что их ожидает полчаса горячего шоу, кто не видел их на сцене, очень скоро в этом убедились. «Чикосы» начали мощно и стремительно и продержали темп до самого конца своего выступления. Каррузо пел, играл на бонгах и на гитаре, а Ромарио даже устроил сеанс брейк-данса на танцполе прямо перед публикой, два так, что даже записные брейкеры отправились нервно курить в стороне. Публика получила хороший заряд адреналина, и не успела опомниться, как на сцену вышли главные участники концерта – группа «Пара Нормальных». Иван Дорн рассказал о том, что буквально на следующий после концерта день они отправляются во всеукраинский тур, и тут же, без передышки они грянули «Вокруг света». Благодаря своей музыкальной всеядности, «Пара Нормальных» за время своего выступления удовлетворили вкусы всех, находящихся в зале. И действительно, их стилевой диапазон очень широк – от гранжевых «забойных» хитов, фанковых посвящений «Red Hot Chili Peppers» и откровенно жестких роковых риффов, до лирических медляков, самым известным из которых, конечно же, остается «Happy End». Кстати, эту песню, ставшую визиткой «Пара Нормальных», они исполнили в камерном варианте с виолончелью, с которой блестяще управлялась девушка по имени Аня. Оказавшись посередине между двумя Анями, Иван загадал, наверное, не одно желание. Совершенно спонтанно на сцене вновь появились «Chicos de la Fiesta» и вместе с «Пара Нормальными» они изобразили забойную композицию на английском, главными словами которой были «My Honey». Выступали ребята очень органично, и когда пришло время покидать сцену, публика требовала спеть на бис едва ли не все песни. Но строгий регламент уже позвал на сцену третьих участников – группу «Антитела», которые достойно завершили вечер, вызвав на танцпол тех, кто не решался выйти потанцевать раньше.

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