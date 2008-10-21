Олег Собчук пользуется тройным одеколоном?

Всеукраинским презентом для Олега стала победа С.К.А.Й. в номинации «Лучшая рок-группа» на Ukrainian Music Awards. Церемония награждения состоялась накануне дня рождения фронтмена группы. Второй подарок Олег сделал себе сам. Планируя вечеринку в загородном доме, известный музыкант решил, что «входным билетом» вечера будет служить вычурный дресс-код: все гости должны надеться в абсолютно антигламурные наряды. «Мои гости меня очень приятно удивили: все нашли какие-то просто невероятные вещи! Это и старые советских времен спортивные костюмы, бабушкины платья, смешные аксессуары наподобие барсеток в клеточку и белых носков. Такими я своих друзей еще не видел», - рассказывает Собчук. Кроме вещей раритетов и чудаковатых друзья Олега нашли такие же тематические подарки: среди обычных подарков были и такие чудеса, как «Тройной одеколон», маркеры «специально для автографов» и «олимпийка-невидимка», которая должна прятать певца от избыточного внимания почитателей. Вокалист С.К.А.Й. уверен, что все эти подарки обязательно понадобятся в его повседневной жизни, но «Тройной одеколон» Олег все же решил сохранить на полочке в качестве неприкосновенного сувенира.