Борис Моисеев собирается на «Евровидение 2009»

Пока эту информацию окружение артиста и белорусский отборочный комитет «Евровидения» держат в строжайшем секрете. Экспертный совет музыкального конкурса, по инициативе Александра Лукашенко предложил Моисееву принять участие в Евровидении - 2009, который пройдет весной следующего года в Москве. И хотя многие скептически относятся к этой информации, сам Борис Моисеев, по информации из того же источника, полон решительности бороться за призовое место в Москве. Однако, ранее на вопросы, поступающие в адрес Артиста, относительно возможного участия или консультирования в подготовке Евровидения-2009, Борис Михайлович заявлял следующее: "Я всегда готов к новым проектам, и если подобные предложения поступят в мой адрес, отказаться, скорее всего, я не смогу. В настоящий момент мне поступило несколько предложений об участии в этом конкурсе. Какой будет страна, которую я буду представлять, на этом конкурсе пока еще я не знаю. Это может быть Белоруссия, Украина или даже Россия ".... Кроме того стало известно, что Филипп Киркоров готовит Борису Моисееву песню, с которой Заслуженный Артист выступит в Москве на конкурсе. Кроме того, Филипп так же планирует заняться промоушн-компанией Бориса Моисеева.