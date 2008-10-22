СРОЧНО! Скандал в Звездном доме! Гала-концерт под угрозой срыва!

22 октября 2008, 11:03

Субботний гала-концерт «Фабрики зірок» (Новый Канал) под угрозой срыва из-за Насти Востоковой, Кары Кай и Лены Виноградовой.

Несмотря на введение нового правила проекта, согласно которому нарушитель дисциплины лишается права выступления на гала-концерте, «фабрикантки» позволили себе недопустимое. Девушки среди бела дня закрылись в женском душе, чтобы скоротать время за…сигаретой. (курение запрещено по условиям участия в проекте) Как курильщицы намеревались скрыть следы преступления – неизвестно. Резкий запах табачного дыма еще долго заставлял брезгливо морщиться остальных домочадцев. Режиссер-постановщик гала-концертов Алан Бадоев, который в это время пришел в Звездный дом, чтобы поработать с «фабрикантами» над постановками, собрал всех в концерт-холле. - Шел я к вам с одним настроением, а дошел совершенно с другим, - начал он. - Не хочу морализировать, но наше общее дело под угрозой срыва. Все, что мы придумывали для концерта, будет без нескольких пазлов. Несколько номеров будут изъяты из шоу. - Почему? - всполошились «фабрикантки», почувствовав неладное. - На этот вопрос можете ответить вы. Меня, наверное, недопоняли и подставили всю нашу команду. Получается, что сейчас люди будут выбывать, не потому что работают плохо, а потому, что допускают ошибки. Если нарушают общепринятую норму, мы не должны делать поблажки, - отрезал Алан. Кара угрюмо молчала, Лена растерянно хлопала ресницами, а Настя пыталась переубедить Бадоева: - Нас неправильно поняли! Мы не хотели, мы просто пускали дым. Извините нас, Алан! Но он был непоколебим. - Мне так же больно, как и вам, - признался он провинившимся и строго добавил, - Спасибо, освободите комнату. Наталья Могилевская: «Один из вас будет отстранен от концерта» Узнав о грубом нарушении дисциплины в Звездном доме, музыкальный продюсер проекта решила лично разобраться в ситуации. - Один из вас на гала-концерте в субботу выступать не будет. Сейчас я постараюсь выяснить, что же произошло, буду искать свое мнение, - объявила Наталья, собрав ребят за одним столом. Не только «фабрикантки-курильщицы» - каждый из участников проекта высказывал свою версию произошедшего инцидента. - Мнение есть у педагогов, у продюсеров, у руководства Нового канала. Мы все их сложим воедино, и путем внутреннего голосования решим, кто будет отстранен от выступления на гала-концерте проекта, - объяснила продюсер. Слушая оправдания «фабриканток», Могилевская старалась сохранять спокойствие, но сдерживалась не всегда. - Что вы делаете, - обращалась она к Востоковой, Кай и Виноградовой. – Сигареты – это же наркотик! Что-то у вас попуталось в голове! Я думала, вы старше и умнее. Я с такой любовью делал этот концерт, так к вам привыкла, с такой…нежностью думала о каждом, всю душу вкладывала, а вы… После ухода музыкального продюсера из Звездного дома у девушек началась паника. И если Лена с Карой терзались молча, Настя Востокова в голос рыдала: - Хочу петь! Напоминаем, что звездой следующего гала-концерта (состоится 25 октября на Новом Канале) станет Наталья Могилевская. Именно ее песни будут петь фабриканты и именно с ней споют в дуэтах.

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