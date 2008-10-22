Аня Добрыднева изменила Ивану Дорну с «АнтителАми»

Ночью, далеко за полночь во одном из павильонов «Киевнаучфильма» завершились съемки видеоклипа группы «АнтителА» на песню «Будувуду».
«Мы очень долго решали, на какую песню снимать второй клип. Было несколько вариантов. Мы даже раздали песни специалистам в области шоу-бизнеса и нашим друзьям. Таким образом, мы пытались найти решение. Но к единому мнению так и не пришли. И вдруг мне приснился сон, что клип нужно снимать именно на «Будувуду». Моя интуиция меня не подводит. Ребята и продюсеры со мной согласились», - говорит Тарас Тополя, вокалист группы «АнтителА». Режиссером и продюсером съемок клипа «Будувуду» выступили братья Андрей и Филипп Рожен, оператором – Алексей Ламах. По сюжету клипа поклонница группы «АнтителА» делает куклу Вуду вокалиста группы Тараса Тополи и проводит с куклой различные колдовские ритуалы. И все, что она делает с куклой, происходит с Тарасом и группой на самом деле. Поклонницу сыграла Аня Добрыднева, вокалистка группы «Пара Нормальных». Это и вызвало массу вопросов у всех гостей съемочной площадки, которые не были посвящены в тайны сценария и подготовки к съемкам. «Решение о выборе актрисы тоже пришло к нам не сразу. А Аня подходит на эту роль. Ее демонический образ прекрасно вписался в концепцию нашего клипа», - говорит вокалист. Уже скоро клип появится на украинских телеканалах.