Аня Добрыднева изменила Ивану Дорну с «АнтителАми»

«Мы очень долго решали, на какую песню снимать второй клип. Было несколько вариантов. Мы даже раздали песни специалистам в области шоу-бизнеса и нашим друзьям. Таким образом, мы пытались найти решение. Но к единому мнению так и не пришли. И вдруг мне приснился сон, что клип нужно снимать именно на «Будувуду». Моя интуиция меня не подводит. Ребята и продюсеры со мной согласились», - говорит Тарас Тополя, вокалист группы «АнтителА». Режиссером и продюсером съемок клипа «Будувуду» выступили братья Андрей и Филипп Рожен, оператором – Алексей Ламах. По сюжету клипа поклонница группы «АнтителА» делает куклу Вуду вокалиста группы Тараса Тополи и проводит с куклой различные колдовские ритуалы. И все, что она делает с куклой, происходит с Тарасом и группой на самом деле. Поклонницу сыграла Аня Добрыднева, вокалистка группы «Пара Нормальных». Это и вызвало массу вопросов у всех гостей съемочной площадки, которые не были посвящены в тайны сценария и подготовки к съемкам. «Решение о выборе актрисы тоже пришло к нам не сразу. А Аня подходит на эту роль. Ее демонический образ прекрасно вписался в концепцию нашего клипа», - говорит вокалист. Уже скоро клип появится на украинских телеканалах.