У Богдана Ступки и Сергея Бабкина произошло отторжение

В главных ролях снялись: Сергей Бабкин, Агния Дитковските, Богдан Ступка, Александр Баширов и другие. «Прежде всего, мы хотим дать людям интересное кино! Аудитория, которая выйдет из кинозала и захочет обсуждать нашу картину, была бы наиболее приятной для нас!» - комментирует Андрей Савенко. «Кино – не доллар, чтобы нравится всем! В качестве реакции, хотелось бы видеть две крайности, либо зритель полюбит каждой клеточкой мой фильм, либо возненавидит! Для меня это очень важно, потому что в искусстве, самое большое несчастье это равнодушие!» - считает режиссер картины Владимир Лерт. Картинка в новом фильме «Отторжение» следующая. Ранее привычный город, выглядит брошенным в спешке. По улице идут колонны танков и бронетехники, кое-где люди еще запихивают вещи в багажники своих автомобилей и спешно отъезжают, не отвечая на вопросы. Пешеходы, бесцельно шатающиеся по улицам, ведут себя неадекватно - выкрикивают бессвязные предложения, машут руками и механически совершают нецелесообразные действия. Всё вокруг покрывается стремительно разрастающейся зеленой плесенью, поглощающей всё живое. Везде воцаряется хаос и смятение. Что это: вторжение инопланетного разума или последствия неудачного испытания военных? Сможет ли главный герой найти ответы и поможет ли ему в этом чувство любви, которое способно перевернуть его сознание. «На сегодняшний день компании Mediamarket group стала интересна киноинудустрия и проект «Отторжение» достойный повод для старта, - комментирует Андрей Савенко, исполнительный продюсер картины. - Коллектив MMG tv & films -производители картины, это проверенные проверенные опытом и временем люди, многие из которых могут похвастаться работами, завоевавшими признание профессионального сообщества».