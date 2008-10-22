Лобода провела свой День рождения с Литковской и Мейхер (ФОТО)

Первыми Лободу поздравили родные и близкие друзья, но все торжество было намечено на вечернее время суток. Как сообщал уже ST@RS Самый значительный подарок в творческой деятельности ждал Лободу в Украинском Доме, где на награждении премии «Национальный Олимп» Светлана получила орден и стала лауреатом в номинации «Оригинальный стиль исполнения», за создание собственного сценического образа и творческие эксперименты. «В Украине много талантливых людей, которые работают в оригинальном стиле исполнения, особенно среди политиков, от того еще приятней, что награда сегодня досталась именно мне», - улыбаясь говорила артистка. Ведущие вечера Янина Соколова и Олег Панюта преподнесли Светлане памятную статуэтку и прямо на сцене запели «Хеппи Бездей!»,что значительно разрядило деловую атмосферу данного мероприятия . После церемонии награждения Лобода отправилась на закрытую вечеринку, где ее уже ждали близкие друзья с цветами и подарками. На вечеринке присутствовали близкая подруга Светы - Лилия Литковская, бывшая коллега по группе «ВИА Гра» - Надежда Мейхер-Грановская, Dj Лютик, Dj Мажор, Виктория Батуи, Алексей Мочанов и много других известных персон. Развлекали гостей музыканты из группы «Море Хуана». Ближе к часу ночи все приглашенные переместились в боулинг-клуб «Хамелеон», где в этот вечер Лободу ждало столпотворение поклонников! К глубокой ночи в клубе был полный аншлаг. Несмотря на то, что день был насыщенным, неугомонная к работе Лобода, даже в свой день рождения дала сольный концерт в живом исполнении для поклонников с полным составом балета и музыкантов. Лобода плясала так, что на ходу отрывались сережки, слетали браслеты, в толпу бросались майки «Факинг Мачо». После каждой песни сцена была вся в цветах и игрушках. Светлана также порадовала поклонников своим коронным сольным номером – игрой на барабанах. Люди визжали так, что порою не было слышно слов из песен. Казалось, что мы находимся, как минимум, на выступлении «Вon Jovi». После окончания концерта поклонники, пресса и хозяева клуба одарили Светлану цветами. Забив три машины подарками, Лобода умчалась в неизвестном направлении.