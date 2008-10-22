Баскова привезли на съемки гаишники

Застряв в аду, который в народе зовется московской пробкой, певец рисковал пропустить гала-шоу и, прекрасно осознавая, что творит, нарушил все, что можно было нарушить: две сплошные, проезд на красный цвет. Надеяться на то, что милиция не заметит, артист не смел, но в голове было только катастрофичное опоздание на съемку, а в телефоне - звонки редакторов проекта. Все произошло, как в народной мудрости: не было бы счастья, да несчастье помогло. Басков выехал на «Звездный лед», где он является членом жюри, заблаговременно. Но на такие пробки не рассчитывал никто. Машину звезды остановили сотрудники ГИБДД за грубое нарушение Правил дорожного движения. Увидев, что в машине самый известный тенор России, милиция сначала радостно потирала руки в стиле «это я удачно зашел», но после сменила гнев на милость. Долго уговаривать гаишников Николаю не пришлось. - К вам вопросов нет, а вот к вашему водителю у нас серьезный разговор, - начали гаишники. У многих, находившихся в этот момент в пробке, тоже возникло немало вопросов - к сотрудникам правоохранительных органов. Пока машины «скорой помощи» застревают в дороге, у милиционеров шарады: что делать с внезапно «пойманной» звездой? - Я опаздываю на съемки на «России»! - Баскову трудно было скрыть волнение, переходящее в истерику. Риторического таланта Коле не занимать. Увещевания о том, что «ваши жены тоже смотрят это шоу», подействовали, и сотрудники правоохранительных органов на собственной машине повезли Николая на Ленинградку, где проходит съемка. Впереди ехала машина «скорой помощи». Все это - как на концерте, с мигалками, шумом и криками. - Спасибо вам, ребята, - уже у съемочного павильона пожимал руку гаишникам Басков. - От меня и от телеканала «Россия»! - Мы всю дорогу ехали за «скорой»! - делилась с Life.ru впечатлениями одна из помощниц артиста с администратором шоу. - Правила нарушили! Спасибо гаишникам. Мы же не сильно опоздали? Сразу, как только прибыл Николай, шоу началось. Кабалье Ждали тенора на проекте не зря. Он один способен повысить рейтинги любого шоу до небывалых цифр. Правда, первое, чем занялся Басков, усевшись на свой стул, - начал есть. - Он даже покушать не успел, - переживали вокруг. - Коля же сейчас готовится к собственному шоу в Питере. Примерки, репетиции. Ни минуты свободной. Но, естественно, искусное поедание бутербродов не стало единственным сюрпризом от Николая зрителям. По его приглашению в Москву приехала дочь великой Монтсеррат Кабалье Монсита. Вместе с оперной певицей Николай в рамках шоу исполнил арию из мюзикла «Призрак оперы». Заграничная гостья была прекрасна: шикарное платье в пол, бешеная энергетика в зал. Но еще больше зрителей восхитила бы Монсита, если бы они узнали, что на артистке бриллиантов на миллион долларов. Исполнив песню и расцеловав на прощанье Баскова, Монсита покинула съемки в сопровождении целого отряда охранников. Добиралась без гаишников.