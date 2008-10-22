Баскова привезли на съемки гаишники

22 октября 2008, 12:48

На вчерашние съемки проекта «Звездный лед» телеканала «Россия» Николай Басков прибыл под вой сирен и светомузыку, и это были вовсе не элементы феерического шоу.

Застряв в аду, который в народе зовется московской пробкой, певец рисковал пропустить гала-шоу и, прекрасно осознавая, что творит, нарушил все, что можно было нарушить: две сплошные, проезд на красный цвет. Надеяться на то, что милиция не заметит, артист не смел, но в голове было только катастрофичное опоздание на съемку, а в телефоне - звонки редакторов проекта. Все произошло, как в народной мудрости: не было бы счастья, да несчастье помогло. Басков выехал на «Звездный лед», где он является членом жюри, заблаговременно. Но на такие пробки не рассчитывал никто. Машину звезды остановили сотрудники ГИБДД за грубое нарушение Правил дорожного движения. Увидев, что в машине самый известный тенор России, милиция сначала радостно потирала руки в стиле «это я удачно зашел», но после сменила гнев на милость. Долго уговаривать гаишников Николаю не пришлось. - К вам вопросов нет, а вот к вашему водителю у нас серьезный разговор, - начали гаишники. У многих, находившихся в этот момент в пробке, тоже возникло немало вопросов - к сотрудникам правоохранительных органов. Пока машины «скорой помощи» застревают в дороге, у милиционеров шарады: что делать с внезапно «пойманной» звездой? - Я опаздываю на съемки на «России»! - Баскову трудно было скрыть волнение, переходящее в истерику. Риторического таланта Коле не занимать. Увещевания о том, что «ваши жены тоже смотрят это шоу», подействовали, и сотрудники правоохранительных органов на собственной машине повезли Николая на Ленинградку, где проходит съемка. Впереди ехала машина «скорой помощи». Все это - как на концерте, с мигалками, шумом и криками. - Спасибо вам, ребята, - уже у съемочного павильона пожимал руку гаишникам Басков. - От меня и от телеканала «Россия»! - Мы всю дорогу ехали за «скорой»! - делилась с Life.ru впечатлениями одна из помощниц артиста с администратором шоу. - Правила нарушили! Спасибо гаишникам. Мы же не сильно опоздали? Сразу, как только прибыл Николай, шоу началось. Кабалье Ждали тенора на проекте не зря. Он один способен повысить рейтинги любого шоу до небывалых цифр. Правда, первое, чем занялся Басков, усевшись на свой стул, - начал есть. - Он даже покушать не успел, - переживали вокруг. - Коля же сейчас готовится к собственному шоу в Питере. Примерки, репетиции. Ни минуты свободной. Но, естественно, искусное поедание бутербродов не стало единственным сюрпризом от Николая зрителям. По его приглашению в Москву приехала дочь великой Монтсеррат Кабалье Монсита. Вместе с оперной певицей Николай в рамках шоу исполнил арию из мюзикла «Призрак оперы». Заграничная гостья была прекрасна: шикарное платье в пол, бешеная энергетика в зал. Но еще больше зрителей восхитила бы Монсита, если бы они узнали, что на артистке бриллиантов на миллион долларов. Исполнив песню и расцеловав на прощанье Баскова, Монсита покинула съемки в сопровождении целого отряда охранников. Добиралась без гаишников.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять